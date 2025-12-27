Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 12/27
En este episodio de Noticias WUFT presentamos las series especiales investigativas del semestre de otoño: "Entre el Humo y el Vicio" y "Viviendo con la tierra".
Entre el Humo y el Vicio:
Óxido nitroso: todo sobre la nueva sustancia ilícita bajo la atenta mirada de las autoridades de Florida.
Memes, humor y euforia: cómo la cultura en línea influye en la visión de los estudiantes sobre las drogas.
Viviendo con la tierra:
Masacre de los manantiales: La pérdida del agua azul de Florida
Residentes del sureste de Gainesville exigen el cierre anticipado del vertedero Florence
El choque entre el desarrollo inmobiliario y las tierras agrícolas en Florida
Frog Song Organics: Un Ejemplo de cómo la Agricultura Local en Alachua Alcanza el Éxito Priorizando la Sostenibilidad y la Comunidad