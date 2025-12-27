WUFT-TV/FM | WJUF-FM
Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 12/27

WUFT
Published December 27, 2025 at 6:30 AM EST

En este episodio de Noticias WUFT presentamos las series especiales investigativas del semestre de otoño: "Entre el Humo y el Vicio" y "Viviendo con la tierra".

Entre el Humo y el Vicio:
Óxido nitroso: todo sobre la nueva sustancia ilícita bajo la atenta mirada de las autoridades de Florida.

Memes, humor y euforia: cómo la cultura en línea influye en la visión de los estudiantes sobre las drogas.

Viviendo con la tierra:
Masacre de los manantiales: La pérdida del agua azul de Florida

Residentes del sureste de Gainesville exigen el cierre anticipado del vertedero Florence

El choque entre el desarrollo inmobiliario y las tierras agrícolas en Florida

Frog Song Organics: Un Ejemplo de cómo la Agricultura Local en Alachua Alcanza el Éxito Priorizando la Sostenibilidad y la Comunidad
