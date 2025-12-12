Frog Song Organics: Un Ejemplo de cómo la Agricultura Local en Alachua Alcanza el Éxito Priorizando la Sostenibilidad y la Comunidad

Este articulo forma parte de nuestra serie especial "Viviendo con la Tierra"

Amy Van Scoik, cofundadora de Frog Song Organics, explica cómo funcionan sus cultivos de cobertura. Foto por: Oriana Torre.

Es una tranquila y soleada mañana de domingo, y Amy Van Scoik está levantada alimentando a sus cerdos con restos de remolacha y calabaza.

“Me encantan las mañanas de domingo, cuando todo está tranquilo y puedo pasear y disfrutar observando a los animales, y sintiéndome parte del paisaje”, dice Van Scoik.

A las afueras de Hawthorne, Frog Song Organics se ha convertido en un ejemplo vivo de cómo la agricultura sostenible puede prosperar cuando la comunidad valora el trabajo agrícola y el cuidado de la tierra. Cuando Van Scoik y su esposo, John Bitter fundaron esta granja de 60 acres, decidieron que su misión era proveer alimentos nutritivos y de calidad al condado de Alachua y las comunidades vecinas.

“Estamos tratando de demostrar que existe una alternativa al sistema alimentario industrial convencional…y que hay una forma de que las personas coman alimentos producidos a unos pocos cientos de kilómetros de donde viven”, explica Van Scoik.

Los cerdos de Frog Song Organics. Foto por: Oriana Torre.

Comer alimentos cultivados localmente ya no es solo una tendencia culinaria; fortalece las comunidades y las economías locales, y reduce el costo medioambiental de transportar la comida.

Van Scoik dice que el concepto de soberanía alimentaria no es apreciado por muchos, aunque la habilidad de tener control sobre la producción de la comida para una comunidad es muy importante.

“Si las personas no participan de ninguna manera en su sistema alimentario, otra persona decide que va a cerrar la cadena de suministro, que va a desconectar el enchufe y dejar de producir... y tú te conviertes en víctima de las circunstancias”.

Para preservar su soberanía alimentaria, Van Scoik y Bitter dicen que están en el proceso de firmar una servidumbre de conservación; un acuerdo legal con el condado que asegura que espacios agrícolas no serán convertidos en desarrollos urbanos.

Esta servidumbre es parte del programa de Alachua County Forever, que está celebrando 25 años de proteger la tierra.

Jean Willoughby, una planificadora superior del equipo de adquisición de terrenos del condado de Alachua, trabaja con varios propietarios de tierras para conservar su tierra ahora y en el futuro.

“Puedes establecer una servidumbre sobre un terreno y luego venderlo a otra persona, pero esta tendrá que cumplir las restricciones que se le hayan impuesto… Es muy parecido a prestar juramento, ya que protege el terreno para siempre”, dice Willoughby.

Amy Van Scoik muestra una floración de la planta de fresa. Foto por: Oriana Torre.

Willoughby explica que muchos agricultores de Alachua están interesados en los beneficios del programa, porque puede ayudar a mejorar sus prácticas sostenibles, expandir sus recursos, y permitirles aumentar el salario de sus trabajadores agrícolas.

“Simplemente abre la puerta a muchas cosas que los agricultores no necesariamente podían gestionar, ya que las explotaciones agrícolas operan con márgenes muy ajustados, por lo que la conservación puede ser una forma de darles un poco de respiro financiero”, dice Willoughby.

Con un aumento de la población en Florida, es aún más difícil mantener la habilidad de alimentar a todos. Jeb Smith, el presidente del Florida Farm Bureau Federation, y un agricultor en Hastings, Florida, dice que la superficie de tierra agrícolas ha disminuido significativamente en todo el país en los últimos años.

“En Florida, el valor de las tierras de cultivo ha aumentado aproximadamente un 10 por ciento en el último año”, dice Smith. “El mayor capital de un agricultor es su tierra…por lo que venderá al mejor oferente, que suele ser un promotor urbanístico”.

Pero en el condado de Alachua, Willoughby dice que varios terratenientes están más preocupados por respetar los valores de conservación de la tierra.

“Nos esforzamos por garantizar que siempre ofrecemos un precio justo por acre a los agricultores con los que trabajamos, para que sientan que han obtenido un valor suficiente al colaborar con nosotros, tanto en términos económicos como en lo que respecta a la obtención de un plan integral de gestión de la tierra y un plan de administración”.

Amy Van Scoik explica su misión central y su motivación para producir agricultura sostenible. Foto por: Oriana Torre.

Van Scoik también siente que hay mucho respaldo para la preservación de la agricultura local en el condado de Alachua.

“Sentimos que, en realidad, hay mucho apoyo aquí para las pequeñas granjas y los alimentos locales… la gente está votando a favor de impuestos para salvar parques y tener espacios naturales y abiertos”.

Willoughby está de acuerdo, explicando que su equipo tiene “un flujo constante de terratenientes que están realmente interesados en la conservación, especialmente en el condado de Alachua, donde hay un fuerte sentido de identidad.”

Van Scoik, insiste en que preservar tierras agrícolas en Florida es esencial para garantizar la autosuficiencia alimentaria del estado.

“Si construyes viviendas y urbanizaciones en terrenos que podrían producir alimentos…estás alterando de forma permanente la capacidad de una comunidad para alimentarse”.

Amy Van Scoik camina entre cultivos en Frog Song Organics. Foto por: Oriana Torre.

Encima de las ventajas ambientales, Van Scoik explica que hay varios beneficios para la salud derivados de sus prácticas agrícolas sostenibles.

“Hay una forma de producir alimentos sin productos químicos tóxicos que provocan cáncer y contaminan nuestras aguas subterráneas, y hay una forma de producir alimentos ricos en nutrientes y hacerlos llegar a las personas para que puedan tener la mejor nutrición posible para ellos mismos o sus familias y cuidar su salud”.

Esos problemas con el sistema alimentario convencional le da a Van Scoik la motivación para cultivar agricultura responsable.

Con el respaldo de la comunidad, Frog Song Organics muestra la capacidad de conservar espacios naturales y alimentar la población.

“No es suficiente con preservar la tierra... cuando hablamos realmente de alimentar a una población, a todo un estado o a toda una comunidad, se necesita algo más que un par de jardines. Se necesita realmente a suficientes personas que tengan las habilidades, la capacidad y la motivación para cultivar y distribuir los alimentos a la gente”, concluye Van Scoik.

Willoughby comenta que “Si los agricultores y los terrateninetes están dispuestos a colaborar y trabajar con nosotros, podemos hacerlo realidad. Y los beneficios son innegables”.