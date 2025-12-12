El choque entre el desarrollo inmobiliario y las tierras agrícolas en Florida

Este articulo forma parte de nuestra serie especial "Viviendo con la Tierra"

A solo unos pasos de sus plantas, el ruido de la maquinaria marca el avance de un proyecto inmobiliario. En Newberry, Florida, un agricultor que trabaja la tierra desde 1997 hoy enfrenta los retos de convivir con un nuevo desarrollo que se expande rápidamente a su alrededor.

“No creo que ningún agricultor quiera una subdivisión gigante de casi 1,000 casas alrededor de su terreno agrícola. Pero no vas a detener el desarrollo”, dijo Jim Flemming.

Flemming es el dueño y fundador de Tropic Traditions Nursery, un vivero ubicado en el condado de Alachua donde cultiva más de 100 acres de árboles y arbustos nativos y costeros. Hoy es uno de los muchos agricultores en el norte central de Florida que se enfrentan a una Florida marcada por un acelerado crecimiento poblacional.

Según datos del Censo de los Estados Unidos, el estado se ubicó entre los de mayor crecimiento entre 2023 y 2024. Ese aumento impulsa la construcción de miles de nuevas viviendas para satisfacer la demanda, transformando comunidades rurales y obligando a agricultores y desarrolladores a compartir espacio.

“Es la primera vez que se construye un proyecto urbanístico tan cerca de mi negocio, pero ya he visto casos similares, en los que los viveros han tenido que mudarse porque los vecinos se quejaban”, dijo Flemming.

Lo que antes era un terreno alquilado para agricultura y ganadería ahora proyecta la construcción de al menos 900 viviendas, según el agricultor. Su mayor preocupación es que ambos puedan coexistir sin conflictos.

Jeb Smith, presidente de la Federación de Oficinas Agrícolas de Florida, ha visto el crecimiento expandirse más allá del área de Gainesville, llegando a ciudades como Newberry, que antes eran predominantemente rurales.

Pero este fenómeno no es exclusivo del condado. De acuerdo con el USDA Census Agriculture , el país registró una disminución en la cantidad de acres dedicados a la agricultura: 880.1 millones en 2022, frente a 900.1 millones en 2017.

“Estamos viendo cómo sigue subiendo el precio del suelo. La demanda sigue aumentando. Pero estamos viendo una reducción de las tierras agrícolas que se empiezan a destinar a otros fines, no solo al desarrollo”. dijo Smith.

Desde hace casi cinco años, Flemming se ha involucrado en el proceso de transformación de la zona, asistiendo a reuniones públicas y audiencias sobre el futuro del terreno. En ese camino encontró una forma de que ambos mundos pudieran convivir.

“No vas a detener el desarrollo. Va a llegar. Pero como agricultor creo que, si se hace bien, las subdivisiones pueden convivir en simbiosis con las actividades agrícolas, siempre y cuando haya una zona de amortiguación adecuada”, dijo Flemming.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Florida (UF/IFAS), las contribuciones económicas directas de la industria agrícola, de recursos naturales y alimentaria en 2019 incluyeron 106 mil millones de dólares en ventas y más de 1 millón en puestos de trabajo.

Una pared natural de Bambú o “Zona de Separación” podría mejorar la relación.

Como parte de los esfuerzos para mitigar el impacto que esta nueva construcción pueda tener en su negocio, Fleming propuso preservar un área de 50 pies para la “zona de separación” o “zona de amortiguación” alrededor del vivero.

“Los agricultores empiezan temprano. Si las casas están demasiado cerca, la gente se queja del ruido, los camiones, los tractores, la fumigación... todo lo que hace una granja normal”, dijo Flemming.

Esta “pared verde” como la llama Flemming estará compuesta de una especie de Bambú que crece verticalmente, no es invasiva y produce el efecto de una pared o cerca verde que principalmente ayudará a reducir el ruido entre el trabajo diario de la granja y la vida tranquila de los residentes.

La ‘zona de amortiguación’, o ‘pared verde’, como la llama el propietario Jim Flemming, es la barrera natural que se planea instalar entre el vivero y el nuevo desarrollo. Foto por: Alexis Vivanco.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos o EPA por sus siglas en inglés, las zonas de amortiguación fueron pensadas con vegetación natural ya existente o establecida para proteger la calidad del agua de las áreas durante la construcción.

“Realmente creo que es necesario incluirlo en la legislación estatal”, dijo el agricultor.

Él cree que que este tipo de medidas debería quedar establecida en la legislación estatal, de modo que cualquier proyecto que se construya junto a tierras agrícolas tenga la obligación de incluir una zona de amortiguación. Pero sabe que muchas veces los desarrolladores optan por no hacerlo ya que esto tomaría parte del terreno que podrían aprovechar.

Mirando al futuro del estado

Según un estudio publicado en 2024 por el Centro para la Planificación de la Conservación del Paisaje de la Universidad de Florida , los investigadores analizaron directamente los impactos del desarrollo en áreas agrícolas protegidas y no protegidas en el estado.

El informe, titulado “ Agriculture 2040/2070” , presenta varios escenarios para visualizar el posible futuro del crecimiento poblacional, los patrones de desarrollo urbano y el aumento del nivel del mar en Florida.

De acuerdo con el estudio, entre la actualidad y el año 2070 Florida podría sumar 12 millones de nuevos residentes, lo que implicaría una expansión significativa en la construcción de viviendas.

Las proyecciones también indican que el estado podría perder alrededor de 3.5 millones de acres de tierra a causa del desarrollo, incluyendo aproximadamente 2.2 millones de acres de terrenos agrícolas. Esto equivale a la pérdida de casi 45,000 acres por año entre hoy y 2070.

En otras palabras, según los descubrimientos Florida estaría perdiendo cerca de 120 acres de tierra agrícola por día, una tendencia que subraya la presión constante del crecimiento urbano sobre el paisaje rural del estado.

Imagen de Jim Fleming en su granja Tropic Traditions. Foto por: Alexis Vivanco.

Más que un negocio, un estilo de vida.

Para Jim Fleming, ser granjero y agricultor no es solo la manera de ganarse la vida, sino también es su manera de disfrutar de ella y dice que “vivir con la tierra es un sueño para mi”.

“Me gusta sembrar plantas, para mi, la naturaleza es belleza”, dijo Fleming.

En el vaivén de la vida diaria muchas veces se olvida que hay algo más allá del despertar y estar condicionados a la rutina y es que muchas veces puede llenarse de desconexión natural, pero para Jim este no es el caso. Su rutina empieza a las 4 a.m., al pararse con la motivación de trabajar de lo que él llama su sueño que incluye disfrutar del aire fresco que impulsa su vida.

Cosecha en el vivero de Jim Fleming. Foto por: Alexis Vivanco.

La historia de Fleming en el mundo de la agricultura comenzó cuando tenía tan solo 18 años de edad en la ciudad de Miami en 1980 al fundar su actual negocio Tropic Traditions, convirtiéndose en el primer granjero de su generación. En 1992 su negocio fue afectado por el huracán Andrew y en 1993 decidió mudarse a Newberry para luego retomar su negocio en 1996.

El propietario empezó esta fuente de estabilidad como un servicio de jardinería hasta que con arduo trabajo, sudor y pasión por lo que hace se convirtió en un vivero con espacio de producción y operación agrícola que presta servicios a todo el sureste y norte de Estados Unidos y Canadá.

“Las personas necesitan plantas, a las personas les gustan las plantas. Las plantas contribuyen al aire que respiramos, sabes, los árboles y plantas producen el oxígeno que todos respiramos”, dijo Fleming.

Imagen de Jim Fleming con pared de Bambú de fondo. Foto por: Alexis Vivanco.

Para él vivir con la tierra significa más que saber cómo manejarla, para él significa también luchar por su preservación de manera sostenible y mantener un equilibrio entre lo económico y lo natural.

Imagen del letrero del Farm Bureau de Florida. Foto por: María Sofía Rodríguez.

Para prestar una perspectiva más amplia de este equilibrio, está Jeb Smith, presidente de la Federación del Farm Bureau de Florida quien creció en este entorno y ha experimentado este estilo de vida como su única manera de ver el mundo. Pero también entiende desde un aspecto profesional que para mantener una relación coherente entre la tierra y su manera de ser conservada se necesita más que amor y pasión al arte de ser granjero y agricultor.

La trayectoria de Smith en el ambiente de la agricultura ha sido escrita desde hace cinco generaciones familiares. Pero aun así el sentimiento de reconocimiento que viene al comprar su propio terreno es inigualable.

“Cuando compre mi primer terreno, y luego fui a agarrar la tierra, estaba como que ‘wow , de verdad tengo esta tierra, soy dueño de ella, y tengo que cuidarla, porque no hacen más de la misma’”, dijo Smith.

Para los granjeros, la importancia de la tierra no solo recae en los recursos naturales que ofrece sino también en el legado que dejará para sus familias y la continuidad de este.

“Quiero dejarle terreno a mis hijos y nietos, así ellos pueden hacer lo mismo que yo he hecho”, dijo Smith. “Yo amo el cultivo de plantas, pero no puedo seguir siendo agricultor sino produzco dinero y sobrevivo de ello”.

Ayudar a los agricultores y ayudarlos a conservar sus tierras no solo recae en el productor sino también en los consumidores.

Según Smith, comprar productos locales o crecidos en Estados Unidos ayuda directamente a que los agricultores puedan preservar estas tierras, sus productos frescos y seguir operando.

El proteger la tierra y a la comunidad agrícola no solo recae en aquellos que tienen una conexión personal con ella, sino también en todo aquel que tenga un deseo de prevalencia hacia el medio ambiente y los recursos naturales que producen constantemente el verde que llena de vida a nuestro mundo.