Memes, humor y euforia: cómo la cultura en línea influye en la visión de los estudiantes sobre las drogas

Este articulo forma parte de nuestra serie especial "Entre el humo y el vicio".

Los memes y las tendencias virales están moldeando cada vez más la percepción de los estudiantes universitarios sobre el consumo de sustancias, con humor y contenido en línea normalizando conductas de riesgo.

Las investigaciones muestran que casi todos los adolescentes y adultos jóvenes de Estados Unidos utilizan regularmente al menos una plataforma importante de redes sociales y muchos informan haber encontrado publicaciones relacionadas con el alcohol o las drogas.

Si bien los datos de 2024 del Pew Research Center confirman la abrumadora prevalencia del uso de las redes sociales entre los jóvenes, estudios recientes también muestran qué ver contenido relacionado con sustancias en línea está relacionado con mayores probabilidades de consumo de alcohol y drogas.

Cajas de gomitas y barras de chocolate infusionadas se muestran junto a otros artículos para la venta en una tienda de humo local. Foto por: Sebastián Broche.

Estas plataformas como TikTok, Instagram y YouTube a menudo enmarcan el consumo de sustancias de una manera humorística o informal, haciendo que el comportamiento riesgoso parezca socialmente aceptable.

“Los memes le dan mucho humor y reducen el impacto negativo”, dijo Lopamudra Saha, estudiante de tercer año en la Universidad de Florida.

Un meme viral muestra a un personaje de dibujos animados abrumado o a un animal con los ojos muy abiertos sudando bajo presión, acompañado de subtítulos como "Yo después de tomar la gomita que decía 'toma la mitad'" o "Intentando actuar con normalidad cuando la gomita hace efecto durante la clase". Las expresiones exageradas de ojos saltones, cara enrojecida y postura tensa convierten el momento en una broma compartida sobre perder el control.

Una estudiante ve un meme relacionado con sustancias mientras navega por las redes sociales. Foto por: Sabrina Cruz.

Ese mismo humor aparece en publicaciones específicas sobre Galaxy Gas, donde los estudiantes comparten fotos de botes de colores neón alineados detrás de los mostradores de las gasolineras con subtítulos como "Elementos esenciales para el descanso del estudio", convirtiendo una tendencia arriesgada en otro chiste.

Para Steven Trejos, estudiante de último año, presenciar el consumo de sustancias en persona fue una revelación. Trejos describió el estado de su amigo durante un estado de euforia tras probar el Galaxy Gas como "similar al de un zombi".

“Ver a alguien en persona, aunque sea por poco tiempo, te hace dar cuenta de por qué no querrías hacerlo”, dijo.

Productos en exhibición en una tienda de vapeo y parafernalia en Gainesville, donde artículos como los botes de Galaxy Gas han aparecido en publicaciones virales entre estudiantes. Foto por: Sebastián Broche.

Sin embargo, estas sustancias a menudo se presentan como una parte casual de la experiencia universitaria.

"Se presenta como parte de ser joven y divertido", dijo Madeline Hida, estudiante de tercer año en la UF.

Esto también fue respaldado por la Revisión de Drogas y Alcohol, cuyos hallazgos mostraron que los adolescentes eran más propensos a beber alcohol y consumir marihuana si sus amigos publicaban al respecto en Instagram y Snapchat.

Los algoritmos que seleccionan contenido para reforzar los intereses de los usuarios añaden otra capa de complejidad. Ylice Benlizar, estudiante de cuarto año, describió esto como una "socialización ficticia", en la que los estudiantes sobreestiman la cantidad de compañeros que consumen sustancias porque el algoritmo alimenta constantemente contenido similar.

“Crea un sentido de comunidad que puede hacerte sentir que necesitas participar para pertenecer”, dijo Benlizar.

El fenómeno se ve amplificado por las publicaciones visualmente atractivas y el refuerzo social que ofrecen los “me gusta” y los comentarios, que pueden hacer que el comportamiento riesgoso parezca normalizado.

Alternativamente, la alfabetización mediática crítica combinada con la creación de contenidos responsables puede ofrecer formas de reducir la influencia de estas tendencias.

"No se limiten a bromear. Explíquenle a la gente el panorama completo antes de que intenten algo dañino", enfatizó Hida.