Óxido nitroso: todo sobre la nueva sustancia ilícita bajo la atenta mirada de las autoridades de Florida

Este articulo forma parte de nuestra serie especial "Entre el humo y el vicio".

Una nueva droga recreativa ha llegado al mercado bajo la apariencia de un producto culinario. La sustancia es óxido nitroso, pero en la calle se llama “gas de la risa”, “whippets”, “Galaxy Gas”, entre otros nombres.

Tradicionalmente, el óxido nitroso es usado por dentistas como un anestésico y por cocineros como un propelente para algunas comidas batidas. Pero el consumo recreativo se disparó durante la pandemia cuando Galaxy Gas, un fabricante de óxido nitroso, comenzó a vender latas grandes, hasta 2 kilogramos, en línea y eventualmente en tabaquerías. La compañía empaquetaba las latas con colores brillantes y añadía sabores al gas. Vendía el gas como un propelente para crema batida.

La marca ganó notoriedad tras una moda en la plataforma social TikTok que presentó videos de jóvenes aspirando Galaxy Gas directamente de la lata y luego tropezando con intoxicaciones fuertes. Desde entonces, la plataforma ha bloqueado Galaxy Gas como resultado de búsqueda, pero el nombre del sello ahora está asociado con el uso ilícito del gas.

Galaxy Gas y productos similares. Imagen de: la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El abuso crónico de esta sustancia puede provocar daños neurológicos e incluso la muerte. Adicionalmente, puede sufrir congelación por respirar óxido nitroso directamente de la lata.

Según datos del Centro de Control de Enfermedades, entre 2010 y 2023, un total de 1240 personas han muerto por intoxicación de óxido nitroso en los Estados Unidos. Una mujer de Orange Country fue una de esos casos.

Número de muertes por intoxicación de óxido nitroso entre personas de 15 a 74 años por año, desde 2010 a 2023. Datos extraídos del Centro de Control de Enfermedades. Gráfico por: Sofia Mella-Lopez.

En febrero de 2025, Margaret "Meg" Caldwell, de 29 años, falleció detrás de una tabaquería a causa del uso prolongado del gas de la risa, que agotó sus niveles de vitamina B12 y la dejó paralizada. Desde entonces, su familia ha presentado una demanda contra varios fabricantes del óxido nitroso.

La creciente preocupación por la seguridad del uso ilícito del gas ha llevado al estado de Florida a tomar medidas enérgicas contra su venta. Empezando en septiembre de este año, la Primera Dama de Florida Casey DeSantis, gobernador lugarteniente Jay Collins y los cuerpos de seguridad del estado iniciaron una investigación sobre la venta del óxido nitroso por el uso de intoxicación.

“El Departamento de Bebidas Alcohólicas y Tabaco, junto con el Departamento de Policía, ha realizado casi 70 arrestos y hemos emitido 16 órdenes de registros en contra de vendedores”, expusó Mark Glass, el comisionado del Departamento de Policía de Florida.

“Me indigna profundamente que haya gente que venda y distribuya esto, sabiendo que va a causar daño y que podría acabar la vida de una persona joven”, dijo la Primera Dama de Florida Casey DeSantis.

En 2019, DeSantis estableció “Your Facts, Your Future”, una campaña contra las drogas en las escuelas de Florida. Expone que el objetivo ha sido empoderar a los estudiantes con la verdad sobre el abuso de sustancias para que puedan tomar decisiones mejor informadas. Una de las drogas contra las que se dirige la campaña es el óxido nitroso.

Según el Instituto Nacional del Abuso de Drogas, el óxido nitroso está clasificado como inhalante, una clase de sustancias que producen vapores que, al inhalarse, provocan efectos que alteran la mente. Muchos productos cotidianos, como pegamento, aerosol, y gasolina, se clasifican como inhalantes.

“El problema es que estos productos tienen aplicaciones tanto médicas reconocidas como no médicas, lo que hace que sea extremadamente difícil discernir cuándo se está produciendo un uso recreativo”, dijo Lars Noah, un profesor de derecho de salud pública en la Universidad de Florida.

El óxido nitroso es específicamente complicado de controlar porque la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida por sus siglas en inglés ADA, ha marcado el gas como “generalmente reconocido como seguro”.

Con esa etiqueta, afirma Noah, “es prácticamente imposible, al menos a nivel federal, controlar su distribución”.

Ahora, la ley de Florida establece que es un delito grave de tercer grado vender, distribuir o poseer más de 16 gramos de óxido nitroso para el uso de intoxicación. Los cuerpos de seguridad realizaron varias investigaciones encubiertas donde agentes compraron óxido nitroso en tiendas de tabaco. En muchos casos, los vendedores instruyeron a los agentes de cómo pueden drogarse con el producto, proporcionando pruebas claras de ventas recreativas ilegales.

Sin embargo, Noah cree que el abuso del óxido nitroso no es gran cosa en comparación con otras crisis de salud pública como la epidemia de opioides.

“ Cuando se piensa en cosas que merecen una respuesta de salud pública,” afirma Noah, “Estamos hablando de un gran número total de lesiones graves o muertes”.

Muertes por sobredosis de drogas en EE. UU. en 2023. Datos extraídos del Centro de Control de Enfermedades. Gráfico por: Sofia Mella-Lopez.

Noah dice que comparado con las muertes causadas por el abuso de óxido nitroso, los opioides son más fatales. En 2023, alrededor de 79,000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de opioides, según el Instituto Nacional del Abuso de Drogas. Mientras tanto, en el mismo año, solo 156 personas murieron por una sobredosis de óxido nitroso.

“Pero, por otra parte”, dice Lars Noah, “me daría mucho miedo darme cuenta de que mis hijos están usando óxido nitroso”.