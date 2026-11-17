Aaron Zagal Yaji
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Comisionados de Alachua reciben a un nuevo miembro y se preparan para los recortes fiscales de la Enmienda 3En dos reuniones el martes, Tina Certain se juramento como comisionada del condado y la comisión expresó su preocupación por las decisiones presupuestarias que se acercan.
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Across two meetings Tuesday, Tina Certain was sworn in as a county commissioner and the board voiced its concerns over the budgetary decisions yet to come.