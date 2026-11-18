En dos reuniones el martes, Tina Certain se juramento como comisionada del condado y la comisión expresó su preocupación por las decisiones presupuestarias que se acercan.

Los comisionados del condado de Alachua juramentaron a una nueva colega, eligieron a sus nuevos líderes y enfrentaron juntos las difíciles decisiones presupuestarias que se avecinan, en dos reuniones distintas el martes.

Tina Certain asumió el escaño del Distrito 2 en una ceremonia de juramentación el martes por la mañana, semanas antes de lo previsto, después de que la comisionada Marihelen Wheeler se retirara la semana pasada. El comisionado Ken Cornell, reelegido el pasado 3 de noviembre, juró junto a ella.

En una reunión especial el martes por la tarde, la comisión eligió por unanimidad a la comisionada Anna Prizzia, hasta ahora vicepresidenta, como presidenta. También eligió por unanimidad a la comisionada Mary Alford como vicepresidenta.

Los cambios llegan dos semanas después de las elecciones del 3 de noviembre, mientras los gobiernos locales se preparan para los recortes presupuestarios vinculados a la Enmienda 3, la medida sobre impuestos a la propiedad que aprobaron los votantes. También coinciden con el regreso de la junta de la Autoridad de GRU, nombrada por el estado, a cinco miembros por primera vez desde junio de 2025.

Con usuarios que enfrentan algunos de los costos de los servicios públicos más altos del estado, los comisionados batallan públicamente con las consecuencias de las intervenciones estatales, el aumento de la deuda local y la presión económica sobre los residentes.

Los comisionados de Gainesville ya enfrentan su propia versión de esa presión. En una reunión de políticas el 22 de octubre, el comisionado Bryan Eastman se opuso a una ley estatal que eliminaría algunos recargos de agua y aguas residuales de GRU para los clientes fuera de Gainesville. Según él, eso le costaría a la ciudad unos 7 millones de dólares en ingresos brutos para 2030 e impondría una carga financiera mayor a los residentes de la ciudad.

“Esta medida supondría una significativa transferencia de cargas fiscales, especialmente sobre los contribuyentes de la ciudad”, dijo Eastman. “Considero que nuestra responsabilidad es sugerir a la Autoridad de la GRU que garantice que agote todas las vías alternativas a su disposición antes de adoptar tal determinación”.

Al respaldar el envío de una carta a la Autoridad de GRU para que evalúe sus opciones antes de aplicar esos recargos, Eastman dijo que con esa gestión estaría “defendiendo a nuestros usuarios dentro de la ciudad de Gainesville”.

La pérdida de las transferencias de GRU al fondo general de la ciudad también llevó a la comisión a subir los impuestos a la propiedad en 2025 para pagar servicios básicos.

Antes de culminar la sesión, los comisionados aprobaron por unanimidad, aunque con algunas dudas, una moción de Alford para otorgar 5000 dólares a Family Promise, una organización dedicada a ayudar a familias sin hogar. En respuesta a una pregunta de Certain, Alford dijo que el dinero ayudará a la organización a pagar el alquiler de un espacio que refugia a personas.

Cornell apoyó la moción debido a la urgencia de la situación. Sin embargo, advirtió que no se debe hacer costumbre aprobar fondos antes de la Enmienda 3 y que las solicitudes futuras deben pasar por el personal del condado.

“Voy a respaldar esto a regañadientes porque no quiero hacer presupuestos desde el estrado en los comentarios de la comisión”, dijo . “No quiero convertirlo en un hábito; quiero remitir este tipo de asuntos a nuestro personal para que nos los devuelva, pero comprendo la urgencia y lo apoyaré esta vez, solo quería hacer una declaración general al comenzar”.

Tras la elección de los directivos, Cornell recibió una placa honoraria por su trabajo durante el periodo 2025-2026. Le dijo a sus cuatro colegas demócratas de la comisión que no siempre estarán de acuerdo, pero que hablan como una sola comisión, y que los próximos meses pondrán eso a prueba.

“Ya escucharon mis comentarios sobre la Enmienda 3. Vamos a tener debates intensos en los próximos meses; ya nos veo dándole duro”, dijo. “Lo que nunca voy a cuestionar es cuánto quiere cada uno de ustedes a esta comunidad, y sé dónde está su corazón, y llegaremos a un buen acuerdo sobre lo que decidamos”.

Cornell reiteró su compromiso con las promesas que hizo durante su campaña a la reelección.

“Ya lo he dicho antes: voy a poner a la gente primero. Ahí va a estar mi prioridad”, dijo. “Voy a tomar decisiones según lo que la comunidad me dijo en esta elección”.

Por su parte, Prizzia dijo que espera un año difícil.

“No tengo ganas de que llegue este año, porque sé que vamos a tener que tomar muchas decisiones muy, muy difíciles”, dijo, “pero también sé que nuestra comunidad estará aquí para ayudarnos a tomarlas”.

Certain cerró el tema y dijo que los momentos más difíciles aún están por llegar.

“Creo que el año siguiente va a ser el año difícil”, dijo. “Yo misma pensaba que estaríamos a la altura y que seríamos un condado líder en esta lucha”.

En una entrevista después de la reunión, Certain dijo que se postuló a la Comisión del Condado porque el bienestar de los estudiantes dependía de problemas que la Junta Escolar no podía resolver. Dijo que sus prioridades en la comisión serán la vivienda segura, el transporte, las oportunidades económicas y un medio ambiente limpio.

Dijo que planea trabajar con sus antiguos colegas de juntas escolares de todo el estado mientras la enmienda entra en vigor, aprovechando su experiencia como presidenta de la Asociación de Juntas Escolares de Florida.

Con más de 23 años de experiencia en contabilidad gubernamental, Certain dijo que quiere asegurar que el dinero de los impuestos se destine a “atender las necesidades y mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra comunidad”.

“Mi prioridad, ahora que se aprobó la Enmienda 3, es poner a la gente primero”, dijo Certain, “y asegurar que el dinero de los impuestos que tenemos se destine a atender y mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra comunidad”.