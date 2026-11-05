Byron Donalds hace historia: el Republicano gana la gobernación de Florida

El republicano Byron Donalds ganó las elecciones a gobernador de Florida frente al demócrata David Jolly, convirtiéndose en el primer afroamericano elegido para ocupar el cargo en la historia del estado.

Su victoria también extiende el control republicano de la gobernación, que el partido mantiene desde 1999.

Según los resultados preliminares difundidos por La Prensa Asociada (AP), el republicano obtuvo 4.106.843 votos, equivalentes al 50.1 %, frente a los 3.988.818 sufragios (48,6 %) de Jolly, con el 98 % estimado de los votos contabilizados.

Donalds reemplazará al actual gobernador republicano Ron DeSantis, quien no podía postularse para un tercer mandato consecutivo debido a los límites establecidos por la Constitución de Florida.

El gobernador electo asumirá el cargo el 5 de enero de 2027, iniciando un período de cuatro años al frente del estado.

El senador estatal republicano Bryan Ávila, su compañero de fórmula, asumirá como vicegobernador.

Una victoria histórica para Florida

La elección de Donalds marca un acontecimiento sin precedentes en la historia política de Florida, que nunca había elegido a un gobernador negro desde su incorporación a Estados Unidos en 1845.

Su triunfo también representa la continuidad del Partido Republicano al frente del gobierno estatal. Los demócratas no ganan una elección a gobernador en Florida desde 1994, cuando Lawton Chiles consiguió su reelección.

La contienda enfrentó a dos excongresistas con trayectorias políticas diferentes. Donalds llegó a las elecciones como representante republicano del Distrito 19 de Florida, mientras que Jolly, quien anteriormente pertenecía al Partido Republicano, buscaba recuperar la gobernación para los demócratas.

Durante la campaña, el costo de vida, los seguros de vivienda y la economía fueron algunos de los temas centrales, en un estado donde los residentes enfrentan elevados gastos relacionados con la vivienda y la protección de sus propiedades ante desastres naturales.

¿Quién es Byron Donalds?

Byron Donalds nació el 28 de octubre de 1978 en Brooklyn, Nueva York, donde creció junto a su madre soltera.

Según su biografía oficial en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su madre desempeñó un papel fundamental en su formación personal y en los valores que posteriormente trasladó a su carrera profesional y política.

Donalds se mudó a Florida para continuar su educación universitaria.

Estudió en Florida Agricultural and Mechanical University (Florida A & M) entre 1996 y 1999, antes de transferirse a Florida State University, donde obtuvo una licenciatura en Finanzas y Mercadeo en 2002.

Antes de ingresar a la política, Donalds desarrolló una carrera en el sector financiero, trabajando en la banca, los seguros y la asesoría financiera en el suroeste de Florida.

Entre 2003 y 2007 trabajó en TIB Bank of the Keys, donde llegó a ocupar el cargo de subdirector de crédito.

Posteriormente, desempeñó funciones en CMG Life Services y trabajó como asesor financiero de Wells Fargo hasta 2020, según el Directorio del Congreso de Estados Unidos.

Su carrera política comenzó a consolidarse en 2016, cuando fue elegido para representar al Distrito 80 en la Cámara de Representantes de Florida, que abarcaba el condado de Hendry y parte del condado de Collier.

En 2020 dio el salto a la política nacional al ganar las elecciones para representar al Distrito Congresional 19 de Florida, que incluye comunidades de los condados de Lee y Collier.

Donalds asumió su escaño en Washington en enero de 2021 y posteriormente fue reelegido en 2022 y 2024.

Durante su etapa en el Congreso, formó parte de los comités de Servicios Financieros y de Supervisión y Responsabilidad Gubernamental, donde participó en debates sobre regulaciones financieras, el funcionamiento de las agencias federales y la política económica.

El republicano reside en Naples, Florida, junto a su esposa Erika Donalds y la pareja tiene tres hijos.

De congresista a gobernador: ¿cuáles son sus prioridades?

Donalds anunció su candidatura a gobernador el 26 de febrero de 2025, con el respaldo del presidente Donald Trump, quien ha sido su aliado político.

Durante su campaña, presentó una agenda centrada en tres conceptos: responsabilidad gubernamental, oportunidades económicas y reducción del costo de vida.

Entre sus propuestas se encuentran reducir los costos de los seguros de propiedad mediante cambios regulatorios, aumentar la transparencia de los precios de los servicios médicos y facilitar la creación y el funcionamiento de negocios en Florida.

En materia educativa, Donalds ha defendido medidas para mejorar los niveles de lectura durante los primeros años escolares y ampliar las oportunidades de formación profesional.

Estas iniciativas forman parte de su agenda de campaña y su implementación dependerá de las decisiones del nuevo gobierno y, en muchos casos, de la aprobación de la Legislatura estatal.

Con su victoria, Donalds se prepara para pasar del Congreso federal a la gobernación de uno de los estados más poblados del país, en una transición que combina un hito histórico de representación política con la continuidad republicana en Tallahassee.