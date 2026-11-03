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Resultados en tiempo real: Elecciones de medio término 2026

WUFT | By Maria Fernanda Camacho
Published November 3, 2026 at 4:28 PM EST

En esta jornada electoral, Noticias WUFT es tu fuente de información sobre resultados, actualizaciones y más.

Las urnas cierran a las 7 p.m. en Florida, y a las 8 p.m. en la parte occidental del Panhandle. Consulta aquí todos los resultados electorales locales del centro-norte de Florida.

Acompáñanos en nuestra cobertura en vivo de la noche electoral a través de UF+, disponible en las plataformas de streaming, como Roku, Fire Stick y Apple TV. La transmisión comienza a las 7:30 p.m.

¿No puedes ver la transmisión? ¡Entonces escúchanos! WUFT-FM ofrecerá actualizaciones en vivo, análisis y resultados de NPR News a partir de las 8 p.m.

Resultados en tiempo real:

Gobernador de Florida

Senado

Distrito 3 de la Cámara Federal

Condado de Alachua:

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