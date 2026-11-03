Resultados en tiempo real: Elecciones de medio término 2026
En esta jornada electoral, Noticias WUFT es tu fuente de información sobre resultados, actualizaciones y más.
Las urnas cierran a las 7 p.m. en Florida, y a las 8 p.m. en la parte occidental del Panhandle. Consulta aquí todos los resultados electorales locales del centro-norte de Florida.
Acompáñanos en nuestra cobertura en vivo de la noche electoral a través de UF+, disponible en las plataformas de streaming, como Roku, Fire Stick y Apple TV. La transmisión comienza a las 7:30 p.m.
¿No puedes ver la transmisión? ¡Entonces escúchanos! WUFT-FM ofrecerá actualizaciones en vivo, análisis y resultados de NPR News a partir de las 8 p.m.
Resultados en tiempo real:
Gobernador de Florida
Senado
Distrito 3 de la Cámara Federal
Condado de Alachua: