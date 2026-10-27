Elecciones 2026: ¿Quiénes son Byron Donalds y David Jolly, los candidatos que buscan gobernar Florida?

El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly compiten por reemplazar al gobernador Ron DeSantis, quien no puede buscar un tercer mandato consecutivo debido a los límites establecidos por la Constitución estatal.

Aunque ambos prometen enfrentar el alto costo de vida, sus propuestas presentan diferencias en temas como los seguros de vivienda, la educación, la inmigración y la atención médica.

Los floridanos acudirán a las urnas el próximo 3 de noviembre para elegir a su próximo gobernador, en una contienda que determinará el rumbo político del estado durante los siguientes cuatro años.

Aunque Donalds y Jolly representan a los dos partidos principales, también figuran en la boleta candidatos libertarios y sin afiliación partidaria, según la División de Elecciones de Florida.

Byron Donalds: un republicano respaldado por Donald Trump

Nacido el 28 de octubre de 1978 en Brooklyn, Nueva York, Byron Donalds creció en una familia encabezada por su madre y se trasladó a Florida durante su juventud.

Donalds se graduó de la Universidad Estatal de Florida en 2002, con un título en finanzas y mercadotecnia. Antes de dedicarse a la política, trabajó en el sector bancario, financiero y de seguros en el suroeste del estado.

Su trayectoria política incluye un nombramiento en la junta directiva de Florida SouthWestern State College por parte del entonces gobernador Rick Scott. Posteriormente, fue elegido a la Cámara de Representantes de Florida en 2016 y llegó al Congreso federal en 2021, donde actualmente representa al distrito 19, que abarca partes de los condados de Lee y Collier.

Donalds es un aliado político del presidente Donald Trump, quien respaldó su candidatura en febrero de 2025.

Sin embargo, en septiembre de 2026, su campaña redujo varias referencias al presidente en su página web y eliminó de su lista de prioridades la sección dedicada a implementar la agenda de Trump.

Donalds explicó que los cambios buscaban destacar sus propuestas para Florida y aseguró que continuaba respaldando la agenda presidencial.

El 23 de octubre, Trump participó en un acto electoral en Fort Myers para apoyar a Donalds y otros candidatos republicanos.

¿Qué propone Byron Donalds?

La campaña de Donalds se centra en tres principios: responsabilidad gubernamental, oportunidades y asequibilidad.

Una de sus principales prioridades es reducir el costo de los seguros de vivienda. Donalds propone mantener reformas destinadas a limitar litigios que considera excesivos, reducir cargas regulatorias y facilitar mejoras en viviendas para protegerlas de los huracanes.

También plantea crear una herramienta digital que permita a los consumidores comparar aseguradoras según sus precios, tiempos de respuesta y manejo de reclamaciones.

En cuanto a la economía, busca reducir los trámites para abrir negocios y obtener permisos de construcción, mantener la ausencia de un impuesto estatal sobre la renta personal y promover empleos relacionados con la tecnología y la industria aeroespacial.

En cuanto a la educación, propone fortalecer la alfabetización desde los primeros grados, ofrecer tutorías a estudiantes con dificultades de lectura y ampliar programas de aprendizaje remunerado para facilitar el acceso a empleos sin grandes deudas universitarias.

Su plan de salud incluye exigir mayor transparencia en los precios de hospitales y procedimientos médicos, acelerar las autorizaciones de tratamientos y reducir costos de medicamentos.

En cuanto a la seguridad e la inmigración, Donalds defiende una mayor cooperación con las autoridades federales, medidas contra la inmigración irregular y el respaldo a las fuerzas policiales.

David Jolly: de congresista republicano a candidato demócrata

Del otro lado, David Jolly nació el 31 de octubre de 1972 en Dunedin, Florida, y creció en Dade City.

Obtuvo una licenciatura de la Universidad de Emory en 1994 y un título en derecho de la Universidad George Mason en 2001.

Antes de llegar al Congreso, trabajó para el representante republicano C.W. Bill Young.

En 2014 ganó una elección especial para representar al distrito 13 de Florida en la Cámara de Representantes federal, cargo que ocupó hasta enero de 2017, después de perder su reelección frente a Charlie Crist.

Su carrera política comenzó dentro del Partido Republicano, pero abandonó esa organización en 2018 debido a sus diferencias con la dirección que estaba tomando el partido bajo el liderazgo de Trump.

Durante varios años se identificó como independiente y trabajó como comentarista político. En abril de 2025 se registró como demócrata y, dos meses después, anunció su candidatura a gobernador.

Jolly presenta su cambio de partido como parte de una evolución de sus posiciones políticas y sostiene que Florida necesita concentrarse más en los problemas económicos de sus residentes que en las disputas ideológicas.

¿Qué propone David Jolly?

La asequibilidad de la vivienda es uno de los principales ejes de su campaña.

Jolly propone crear un fondo estatal para asumir parte del riesgo de los daños causados por huracanes, actualmente cubierto por aseguradoras privadas. Según su campaña, esto permitiría reducir considerablemente las primas de los seguros.

En cuanto a la salud, Jolly propone ampliar Medicaid, el programa público de cobertura médica para personas elegibles con ingresos limitados, y mejorar el acceso a servicios de atención primaria.

En cuanto a la educación, busca aumentar los recursos destinados a las escuelas públicas, mejorar los salarios de los maestros y exigir que las instituciones privadas que reciben fondos mediante becas estatales cumplan estándares comparables a los de las escuelas públicas.

Jolly también propone impulsar viviendas asequibles, fortalecer la protección ambiental, invertir en energías renovables y promover reformas a las normas de financiamiento de campañas políticas.

En cuanto a la materia de seguridad, Jolly respalda verificaciones universales de antecedentes para la compra de armas y restricciones a la venta de armas de asalto.

Jolly apoya la seguridad fronteriza, pero propone un enfoque que priorice el respeto a los derechos de los inmigrantes y el debido proceso. El candidato demócrata busca eliminar la obligación estatal de que las policías locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante los acuerdos que permiten a las autoridades locales participar en determinadas funciones migratorias federales.

También plantea reducir los recursos estatales destinados a operativos de deportación y permitir que las autoridades locales decidan sobre su cooperación con ICE.

Además, respalda la creación de vías legales para que inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en Estados Unidos puedan obtener un estatus migratorio y permisos de trabajo, así como protecciones para los jóvenes conocidos como “dreamers”.

Sin embargo, es importante recalcar que estas últimas reformas requieren decisiones del Gobierno federal y del Congreso, por lo que Jolly no podría implementarlas por sí solo como gobernador.

Las diferencias en temas que afectan a Florida

Uno de los contrastes más claros está en los centros de datos de gran escala, instalaciones que utilizan grandes cantidades de electricidad y agua para operar sistemas informáticos.

Jolly propone suspender temporalmente su construcción mientras se estudian sus consecuencias ambientales y económicas.

Donalds, por su parte, sostiene que las decisiones sobre su ubicación deben permanecer principalmente en manos de los gobiernos locales. También afirma que buscaría evitar que estas instalaciones eleven las facturas eléctricas de los residentes.

En cuanto a la inmigración, Donalds favorece una aplicación más estricta de las leyes migratorias y la colaboración con el gobierno federal. Jolly sostiene que las autoridades locales deben priorizar la seguridad comunitaria y el debido proceso, y respaldar vías de regularización para ciertos inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos.

Ambos candidatos también difieren en materia de derechos reproductivos.

Donalds ha defendido la ley vigente en Florida que restringe la mayoría de los abortos después de seis semanas de embarazo, con determinadas excepciones, aunque ha señalado que no considera oportuno impulsar nuevas restricciones por ahora.

Jolly propone recuperar mediante legislación estatal las protecciones al aborto establecidas anteriormente por los precedentes judiciales Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey. El demócrata ha reconocido que, cuando era republicano, mantenía posiciones contrarias al aborto, pero asegura que sus opiniones cambiaron con los años.

¿Qué dicen las encuestas?

Una encuesta del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública de la Universidad del Norte de Florida, realizada entre el 12 y el 19 de octubre, mostró a Donalds con el 49 % de apoyo frente al 47 % de Jolly.

El sondeo incluyó a 1.471 posibles votantes y tiene un margen de error de aproximadamente 2,8 puntos porcentuales. Esto significa que la diferencia entre ambos candidatos se encuentra dentro del margen de error y no permite anticipar con certeza al ganador.

Es importante recordar que la votación anticipada en Florida se desarrolla del 24 al 31 de octubre, aunque algunos condados ofrecen días adicionales. Por su parte, las elecciones generales serán el martes 3 de noviembre.

Para los votantes, la decisión enfrenta dos propuestas diferentes: la de Donalds, enfocada en mantener una orientación conservadora y reducir regulaciones, y la de Jolly, que propone ampliar determinadas inversiones y servicios públicos.

Ambos prometen hacer de Florida un estado más asequible, pero sus planes difieren en la forma de conseguirlo. La implementación de muchas de esas propuestas dependerá también del presupuesto estatal y de la aprobación de la Legislatura de Florida.