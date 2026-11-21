El último partido de los Florida Gators en el Swamp comenzó con Vanderbilt avanzando por tierra y terminó convertido en una prueba de resistencia para unos Gators obligados a conseguir una victoria, recuperar el control y defenderlo hasta el último segundo. Lo que parecía una tarde favorable para Florida se transformó rápidamente en un intercambio de golpes.

Vanderbilt llegó a Gainesville con pocas posibilidades de extender su temporada, pero jugó como un equipo sin nada que perder.

Los Gators, por su parte, buscaban cerrar su calendario en casa con una segunda victoria consecutiva y su primera temporada ganadora en la Conferencia del Sureste desde el 2020.

Vanderbilt controló el comienzo

Florida ganó el sorteo y decidió comenzar a la defensiva.

Vanderbilt aprovechó la oportunidad y recorrió 40 yardas en ocho jugadas, todas en carrera.

La defensa de los Gators consiguió detener el avance antes de la zona de anotación, pero Brock Taylor convirtió un gol de campo de 53 yardas.

La ofensiva de Florida respondió con una posesión paciente. Aaron Philo completó pases cortos, escapó de la presión con las piernas y condujo una serie de 13 jugadas y 53 yardas.

Patrick Durkin terminó el recorrido con un gol de campo de 40 yardas que empató el partido 3-3.

Aunque el marcador permanecía igualado, Vanderbilt imponía el ritmo. Los Commodores acumularon 69 yardas terrestres durante el primer cuarto y movieron la línea defensiva de Florida con constancia.

Taylor volvió a castigar a los Gators al inicio del segundo periodo, esta vez con un gol de campo de 52 yardas.

Poco después, Philo perdió el balón durante un intercambio y Vanderbilt recuperó la posesión en la yarda 30 de Florida.

La defensa evitó un touchdown, pero Taylor acertó desde 42 yardas y puso a Vanderbilt arriba 9-3.

Taylor anotó sus primeros tres intentos y Vanderbilt estaba transformando cada oportunidad en puntos.

Florida encuentra su primera jugada explosiva

La ofensiva de los Gators necesitaba despertar y Philo encontró la respuesta por aire.

El mariscal de campo retrocedió, observó cómo Eric Singleton Jr. se separaba de la cobertura y lanzó profundo. Singleton atrapó el balón en carrera para completar una ganancia de 50 yardas que llevó a Florida hasta la yarda 19.

La jugada cambió el ritmo del encuentro.

Philo terminó la serie atravesando la línea en un acarreo corto para touchdown y Florida tomó su primera ventaja, 10-9.

Dos minutos después, la defensa también encontró la zona de anotación.

El quarterback Jared Curtis completó un pase corto con Makhilyn Young, pero Ty Jackson golpeó al corredor y desprendió el balón.

Myles Graham estaba atento y lo recogió sin perder velocidad, encontró espacio por la banda y corrió hasta el otro extremo del campo.

De pronto, Florida ganaba 17-9 y el Swamp había despertado.

Vanderbilt, sin embargo, respondió antes del descanso.

Curtis condujo una serie de 75 yardas y conectó con Sedrick Alexander en un pase de nueve yardas para touchdown.

Una falta personal contra Jackson acercó el intento de conversión de dos puntos, y Curtis encontró a Cole Spence para empatar 17-17.

Florida devolvió el balón con poco más de un minuto por jugar, tiempo suficiente para que Vanderbilt volviera a golpear.

Curtis lanzó profundo hacia Junior Sherrill. El safety Alfonzo Allen Jr. llegó a disputar el balón, pero Sherrill ganó el duelo y completó una anotación de 75 yardas.

En menos de dos minutos, los Commodores habían anotado 14 puntos y recuperado la ventaja.

Florida se marchó al vestuario perdiendo 24-17 después de conceder 265 yardas en la primera mitad.

Una oportunidad desperdiciada y otra aprovechada

Los Gators recibieron el balón para comenzar la segunda mitad y avanzaron 71 yardas en 11 jugadas.

Cuando parecía que estaban a punto de empatar, la serie se detuvo en la yarda cuatro.

En cuarta oportunidad y tres por avanzar, Philo buscó a Dallas Wilson en la zona de anotación, pero el pase salió demasiado alto.

Florida abandonó el campo sin puntos y Vanderbilt conservó la ventaja.

Pero la defensa le entregó otra oportunidad a los Gators poco después.

En una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar, Curtis perdió el casco antes de alcanzar la marca necesaria, lo que dio por terminada la jugada y entregó el balón a Florida en territorio rival.

Esta vez, los Gators no desperdiciaron el regalo.

Philo completó el recorrido con su segundo touchdown corriendo y empató el partido 24-24 con 4:07 por jugar en el tercer cuarto.

La defensa de Florida, superada durante buena parte de la primera mitad, no permitió puntos en el tercer periodo.

El partido se decide en los últimos minutos

Florida construyó su siguiente anotación sin apresurarse.

Los Gators consumieron 14 jugadas para avanzar 76 yardas, convirtiendo terceras oportunidades y desgastando a la defensa de Vanderbilt.

La serie llegó hasta la yarda tres, donde Durkin convirtió un gol de campo de 20 yardas para colocar a Florida arriba 27-24 con 8:27 restantes.

Pero luego, la ventaja volvió a desaparecer muy pronto.

Curtis salió momentáneamente del partido después de recibir un golpe y Whit Muschamp, hijo del ex-entrenador de Florida Will Muschamp, ingresó como quarterback.

Su primera jugada terminó en una pérdida de 12 yardas, pero Taylor rescató la posesión con un gol de campo de 51 yardas.

El marcador estaba empatado 27-27 y solo quedaban 5:52 por disputarse.

Florida recorrió 75 yardas en siete jugadas durante la posesión más importante del encuentro.

La jugada determinante surgió de un pase que parecía perdido: Philo lanzó alto hacia Micah Mays Jr., el balón fue desviado y terminó en las manos de Singleton, quien reaccionó rápidamente y avanzó 37 yardas.

Desde la yarda 10, Jadan Baugh recibió directamente el saque, esperó a que se abriera un espacio y aceleró hacia la zona de anotación.

Su touchdown número 16 de la temporada adelantó a Florida 34-27 con 2:18 por jugar.

Vanderbilt todavía tuvo una última oportunidad, pero Jayden Woods derribó a Curtis en cuarta oportunidad para terminar el partido.

Philo completó 20 de 26 pases para 241 yardas y corrió para 73 más, además de sus dos touchdowns.

Singleton terminó con seis recepciones y 117 yardas, mientras que Baugh sumó 76 yardas corriendo y la anotación decisiva.

Con la victoria 34-27, Florida mejoró su récord a 7-4 y terminó 5-4 en la SEC, su primer balance ganador en la conferencia desde el 2020.

Los Gators cerrarán la temporada regular el viernes 27 de noviembre, cuando visiten a Florida State en Tallahassee a las 3:30 p. m.