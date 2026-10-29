Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos en la carrera del senado estadounidense?

El 3 de noviembre, una de las decisiones más importantes en la boleta para los floridanos será la del senado estadounidense. El asiento del senado está en juego en una elección especial, organizada para decidir quien terminará el término de Marco Rubio, quien ganó la elección para el senado en 2022.

Cuando Rubio se convirtió en el secretario de estado del país, Ron DeSantis, el gobernador de Florida nombró a la republicana Ashley Moody para reemplazarlo temporalmente. Ahora, Angie Nixon, la candidata demócrata, la está desafiando para el asiento, que estará ocupado hasta 2028, cuando se acaba el término inicial de seis años.

Ashley Moody. (Fresh Take Florida file photo).

Ashley Moody (R)

La titular, Moody, trajo su experiencia trabajando como la fiscal general de Florida al senado estadounidense empezando en enero de 2025.

Moody es originalmente de Plant City y se graduó de la Universidad de Florida. Moody también obtuvo su título de derecho en la Universidad Stetson.

Moody empezó su carrera como abogada, trabajando en un bufete de abogados antes de trabajar para la Fiscalía Federal de los Estados Unidos por varios años. Moody tenía 31 años cuando se convirtió en la jueza más joven de Florida, incorporándose al tribunal del decimotercer circuito judicial. En 2019, fue elegida como la fiscal general de Florida, donde permaneció hasta que fue nombrada por el gobernador para reemplazar a Rubio.

Según su página web, su campaña se centra en apoyar al presidente Donald Trump, proteger las fronteras del país y asegurarse de que la Florida sea un estado seguro y económicamente sólido. Ella también dijo que apoya a las fuerzas del orden y que está enfocada en la seguridad pública. Esta semana, durante un evento en el colegio de St. Petersburg, Moody también respaldó la enmienda 3.

Moody cuenta con el apoyo de varios republicanos de alto perfil, incluyendo a Trump, DeSantis, el senador Rick Scott, el candidato a gobernador Byron Donalds y la representante del distrito 3 Kat Cammack.

WUFT News U.S. Senate hopeful Angie Nixon speaks during a campaign event Sunday in the University Auditorium on the UF campus.

Angie Nixon (D)

La retadora, Nixon, tiene experiencia como una representante del estado de Florida. Originalmente de Jacksonville, Nixon también trabajó como una organizadora sindical. Nixon dijo que ser criada por su mamá, quien tenía dos trabajos para mantener a su familia, y sufrir el fallecimiento de su primo a causa de la violencia armada están entre las razones por las que se metió en la política. Nixon, como Moody, se graduó de la Universidad de Florida.

Nixon primero fue elegida como representante del distrito 14 en 2020. Ella representa el distrito 13 actualmente, después del proceso de redistribución de distritos en 2022. Nixon llamó mucha atención ese año al intentar organizar una protesta de sentada en la Cámara de Representantes para evitar el proceso de redistribución. Nixon también organizó una protesta de sentada en la oficina de DeSantis este año, y fue arrestada.

Según su página web, Nixon está enfocada en disminuir el costo de vida y en aumentar los salarios. Además, ella dijo que luchará por Medicare ampliada, vivienda asequible y cuidado gratuito de los niños. Nixon se describe a sí misma como una luchadora para las familias trabajadoras y apoya el aumento de impuestos a los multimillonarios. Ella se opone a la enmienda 3.

Varias figuras políticas la respaldaron, incluyendo el ex presidente Barack Obama, el senador estadounidense Bernie Sanders, y la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortes.

Ella organizó varios eventos en todo el estado en el último mes antes de las elecciones, incluyendo uno en la Universidad de Florida en colaboración con Sanders.

¿Que dicen las encuestas?

Al 28 de octubre, Moody tenía mejores resultados que su oponente en la mayoría de las encuestas. Estas encuestas incluyen ActiVote, St. Pete Polls y The New York Times, por ejemplo.

En la encuesta del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública de la Universidad del Norte de Florida, Moody tenía el 49%, mientras que Nixon mostró un 45%. La encuesta, del 21 de octubre, le preguntó a 1,471 posibles votantes. 5% de los encuestados dijeron que están indecisos. Se observó que los votantes independientes están más inclinados a votar por Nixon en esta carrera por 15 puntos.

En la encuesta, el director del laboratorio dijo que cree que la carrera está bien reñida y que se decidirá en función de quien realmente acuda a votar la semana que viene.