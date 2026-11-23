MASA es la Asociación Estudiantil Mexicoamericana que tiene como objetivo celebrar y brindar un poco de la cultura mexicana a los estudiantes de la Universidad de Florida. A través de reuniones, eventos sociales y actividades culturales buscan mantener viva la cultura mexicana y ser un espacio de inclusión y apoyo a estudiantes interesados en ella.

Para aquellos mexicanos que tuvieron que dejar su país, MASA ofrece un lugar de reencuentro con su cultura y tradiciones. Y para aquellos que están interesados en su cultura, esta asociación ofrece espacios de inclusión y aprendizaje sobre este país.

Esta organización forma parte de la asociación de estudiantes hispanos (HSA por sus siglas en inglés) fundada por el gobierno estudiantil de UF. Ofrecen reuniones como las presentaciones de baile folclórico Mexicano con la colaboración de Pura Pachanga Dance Team y la celebración anual del Dia de Los Muertos, la cual está considerada como un evento emblemático estudiantil de UF. También se ofrecen otras actividades como los General Body Meetings, recaudaciones de fondos y eventos sociales y multiculturales donde se les invitan a participar tanto a mexicanos como a personas con otros linajes.

Para entender un poco más sobre el impacto que tiene MASA en la comunidad de estudiantes de UF, contacte a Arly Pineda, quien forma parte del E-Board en el apartado de Relaciones Públicas. Ella es una estudiante nacida en los Estados Unidos pero vivió su niñez en México. “Cuando llegué aquí, a la Universidad de Florida, me sentía muy sola y poco comprendida”, nos cuenta Arly. “Cuando me enteré de MASA, me apliqué al E-Board en mi primer semestre y no me arrepiento. Puedo decir con seguridad que la mayoría de mis amigos son parte del club”. Ella destaca la importancia que tuvo el grupo en su adaptación a la vida universitaria.

MASA es más que una organización mexicana. Es un espacio de integración donde se crea comunidad y amistad para aquellos que no están en sus países de origen como también para quienes necesitan de este espacio y esta cultura para elevar su experiencia universitaria.

“Ellos fueron muy abiertos conmigo” cuenta Inna Nosko. Ella descubrió esta organización gracias a su compañera de cuarto, Arly. Cuando fue por primera vez a una reunión quedó fascinada con la cultura. “Cada reunión es más alegre que la anterior. Siempre vas a ver gente bailando, riendo y comiendo” aseguró Inna. En su relato contó como MASA le había abierto las puertas a ella y había creado un espacio de intercambio cultural.

Es importante abrir estos espacios multiculturales para acoger a los estudiantes internacionales. Más allá de celebrar las tradiciones mexicanas, MASA demuestra que la cultura puede ser un puente para conectar personas, crear amistades y encontrar un sentido de pertenencia lejos de casa. Porque al final, no hace falta ser mexicano para encontrar un pedacito de México en la Universidad de Florida.