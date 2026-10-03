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Desde 1988, Estados Unidos dedica 30 días a reconocer y celebrar la historia, la cultura y las
contribuciones de la comunidad hispana.

Actualmente, más de 60 millones de personas de origen hispano o latino viven en el país, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Este año, con motivo del Mes de la Herencia Hispana, el equipo de Noticias WUFT destacó las historias de hispanos que, con su talento, esfuerzo y dedicación, dejan huella en las comunidades del centro norte de Florida.

A través de la educación, la danza, el emprendimiento y el arte, estos protagonistas mantienen vivas sus raíces, comparten sus tradiciones y enriquecen la diversidad cultural de nuestra comunidad.