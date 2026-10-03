Desde 1988, Estados Unidos dedica 30 días a reconocer y celebrar la historia, la cultura y las
contribuciones de la comunidad hispana.
contribuciones de la comunidad hispana.
Actualmente, más de 60 millones de personas de origen hispano o latino viven en el país, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Este año, con motivo del Mes de la Herencia Hispana, el equipo de Noticias WUFT destacó las historias de hispanos que, con su talento, esfuerzo y dedicación, dejan huella en las comunidades del centro norte de Florida.
A través de la educación, la danza, el emprendimiento y el arte, estos protagonistas mantienen vivas sus raíces, comparten sus tradiciones y enriquecen la diversidad cultural de nuestra comunidad.
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Cuatro días de práctica a la semana, horas de preparación y un objetivo en común unieron a los integrantes de Sabor Latino mientras se preparaban para regresar a la pista de baile y representar a la comunidad hispana de la Universidad de Florida.
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Cuando se trata de arte las definiciones no son suficientes y las palabras pueden ser subjetivas. En el mundo artístico cada visión y apreciación es única.
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La educadora de Eastside High School utiliza sus experiencias internacionales para enseñar español, promover la tolerancia cultural y abrir oportunidades para la comunidad latina de Gainesville.
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De Venezuela a Gainesville: una pareja convierte su amor por los perros calientes en un negocio familiarLo que comenzó como una idea terminó convirtiéndose en Stop.Venezuela, el negocio al que hoy se dedican a tiempo completo Firas Askoul y Crismar Flores, una pareja venezolana que decidió invertir sus ahorros para emprender en Gainesville.