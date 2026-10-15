María Eugenia Zelaya: la profesora que lleva el mundo a su salón de clases

Aprender un idioma va mucho más allá de memorizar vocabulario o aprender a formar oraciones. También significa descubrir nuevas culturas, comprender diferentes perspectivas y acercarse a realidades distintas a las propias.

Para María Eugenia Zelaya, profesora de español en Eastside High School, esa conexión entre el idioma y la cultura es una parte fundamental de su trabajo. Pero para lograrlo, considera que enseñar lo que aparece en los libros no es suficiente.

Conocida por sus estudiantes como “la Profe”, Zelaya lleva experiencias de distintas partes del mundo a su salón de clases con la intención de que sus alumnos no solamente aprendan español, sino que también desarrollen una mayor comprensión de las culturas que los rodean.

“Desde que soy profesora de español siempre he tratado que a través del idioma se conozca más nuestra cultura, y al conocer la cultura creas más tolerancia”, explicó Zelaya.

Desde 2008, ha dedicado su carrera a enseñar en Eastside High School. Sin embargo, convertirse en educadora no estaba entre sus planes originales.

“Yo estudié ciencias políticas”, recordó. “Yo quería trabajar en política latinoamericana con el gobierno de Estados Unidos”.

Durante sus años universitarios tuvo la oportunidad de enseñar y descubrió una vocación que terminaría cambiando el rumbo de su vida. Encontró en la educación una manera de compartir su idioma, transmitir su cultura y acompañar a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje.

Una profesora que también aprende del mundo

Para Zelaya, ser profesora significa continuar aprendiendo, incluso después de años de experiencia frente a un salón de clases.

Su búsqueda de nuevas experiencias educativas la ha llevado a países como Colombia, Alemania, Hungría y Sudáfrica, donde ha conocido distintas tradiciones y formas de vida que posteriormente comparte con sus estudiantes.

“Yo creo mucho en la educación”, expresó. Para ella, los profesores deben renovarse constantemente y buscar nuevas herramientas que les permitan mejorar su enseñanza.

Desde experiencias culturales en Sudáfrica hasta actividades realizadas en Hungría, cada viaje representa una oportunidad para llevar algo diferente al salón de clases.

Su objetivo es que sus estudiantes comprendan que detrás de cada idioma existen historias, costumbres y comunidades que vale la pena conocer.

La importancia que Zelaya le da a la educación también está relacionada con su propia historia.

En 1992, cuando tenía 15 años, llegó a Gainesville procedente de Venezuela. Adaptarse a un nuevo país significó aprender otro idioma y descubrir oportunidades en un entorno desconocido.

“Yo llegué aquí en el 92, cuando tenía 15 años, de Venezuela directo a Gainesville”, recordó. “En mi camino encontré personas que me ayudaron a aprender el idioma, encontrar oportunidades”.

Entre las personas que marcaron su formación recuerda especialmente a una profesora a quien llamaban Anita.

“La profe Anita…era capaz de pararse en una mesa para relatarte toda la batalla de Carabobo. Uno la observaba y aprendía historia así”, contó Zelaya.

Aquella manera de enseñar, capaz de convertir una lección en una experiencia memorable, dejó una huella que todavía conserva.

Ahora, desde el otro lado del salón, espera generar un impacto similar en sus propios estudiantes.

Su dedicación le valió el reconocimiento como profesora del año de Eastside High School durante el período 2018-2019 y como finalista para profesora del año del condado de Alachua en 2019.

Sin embargo, para Zelaya, el verdadero resultado de su trabajo no siempre se refleja en un reconocimiento.

“Tal vez el impacto no se ve en ese momento como se puede ver el de un bombero o un policía. El de nosotros va poquito a poco y se va a ver, pues, en muchos años”, explicó.

Compara su labor con plantar una semilla, cuidarla y permitir que crezca, aun cuando quien la sembró no siempre llega a ver el árbol.

“Es como pones una semillita y la vas regando [...] y tal vez a veces no ves cuando ya hay un árbol, pero hizo un impacto”.

Una vocación que continúa fuera del salón

Cuando termina la jornada escolar, el compromiso de Zelaya con la educación y su comunidad no se detiene.

Además de ser profesora, es directora ejecutiva de Children Beyond Our Borders, una organización que brinda apoyo a niños y familias mediante tutorías gratuitas, clases de inglés y ferias de salud.

Su participación en la organización es una extensión de su deseo de abrir oportunidades para otras personas, especialmente para familias latinoamericanas que enfrentan dificultades al adaptarse a una nueva comunidad.

“Es simplemente ayudar a mi comunidad latina, no solamente los que están aquí, pero a mi comunidad latinoamericana”, expresó.

Aunque reconoce que combinar sus responsabilidades como educadora y líder comunitaria requiere tiempo y esfuerzo, asegura que encuentra satisfacción en ambas labores.

“Toma tiempo, pero es un trabajo que me llena mucho… de verdad me gusta lo que hago”, afirmó.

Incluso en los días más agotadores, dice encontrar motivación en sus estudiantes y en el entusiasmo con el que llegan a aprender.

Son esos pequeños momentos los que le recuerdan por qué decidió dedicarse a la enseñanza.

Cambiar el mundo, un estudiante a la vez

Después de casi dos décadas enseñando en Eastside High School, Zelaya espera que sus estudiantes se lleven algo más que conocimientos de español.

“Ojalá que cuando salgan de clase recuerden aunque sea una cosa que les enseñé”, expresó.

En su salón tiene una frase que resume gran parte de su filosofía: “Deja que el mundo te cambie y podrás cambiar al mundo”.

La frase, “Deja que el mundo te cambie y podrás cambiar al mundo”, que tiene al frente de su salón de clases. Foto por: Isabela Reinoso.

Para Zelaya, esas palabras representan las experiencias que han marcado su vida, desde su llegada a Estados Unidos como adolescente hasta sus viajes internacionales y su trabajo con la comunidad.

“Todas estas vivencias, las experiencias que yo he tenido desde que llegué aquí a Estados Unidos pues si me han ido cambiando, y pues eso creo que es lo que estoy haciendo… mi pequeño aporte está cambiando un poquito al mundo”, reflexionó.

Y aunque alguna vez imaginó su futuro trabajando en política internacional, hoy encuentra otra manera de acercar culturas y transformar realidades: desde un salón de clases donde sus estudiantes la llaman “Profe”.