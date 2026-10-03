Sabor Latino Resalta La Presencia De La Comunidad Hispana En La Universidad De Florida

Cuatro días de práctica a la semana, horas de preparación y un objetivo en común unieron a los integrantes de Sabor Latino mientras se preparaban para regresar a la pista de baile y representar a la comunidad hispana de la Universidad de Florida.

Sabor Latino es el equipo de baile oficial de la Asociación de Estudiantes Hispanos de la Universidad de Florida.

El equipo compitió el jueves en Soulfest, con el motivo de ganar la posición de presentarse en Gator Growl, el pep rally de la universidad durante homecoming.

Ellos no lograron su meta, pero obtuvieron el tercer lugar entre los 15 participantes.

“Obviamente la meta es presentarnos en Gator Growl. Pero tener ese orgullo como equipo latino de seguir ganando, es muy alentador, y siempre nos motiva a mejorar aún más los años siguientes”, dijo la vicepresidenta de Sabor Latino, Erika Nylander.

Ella lleva cinco semestres con el equipo y valoro la posibilidad de volver a ganar como algo más que obtener otro título.

Durante todo el año, el grupo lleva diferentes aspectos de la cultura hispana al campus a través de la música y el baile.

El equipo Sabor Latino practicó para su actuación en el Soul Fest en los estudios de baile O'Dome. Foto por: Marina Meretz.

Para la presidenta del grupo, Miniaris Montanez, estas presentaciones ofrecen una oportunidad de conectar con personas que quizás no han tenido mucha exposición a la cultura latina.

“Mucha gente que viene de diferentes culturas, es su primera vez escuchando música en español, solo eso le ayuda a enganchar y estar allí”, dijo Montanez.

Sabor Latino fueron los bicampeones, y los integrantes de Sabor Latino entraron a la competencia con un título para defender.

La presidenta, Miniaris Montanez, muestra a su equipo un vídeo de sus entrenamientos y señala lo que hay que mejorar. Foto por: Marina Meretz.

Montanez dice que han preparado todo el mes para seleccionar su equipo, y practicar todas las semanas la rutina. Ellos practicaron cuatro veces a la semana y en la semana de la competencia, practicaron todos los días.

Ahora, como nueva presidenta, afirma que para ella es un sueño hecho realidad coreografiar estas rutinas y enseñarselas a sus compañeros.

“Empecé a bailar a los diez, once años, entonces cuando llegué a la universidad, ya supe que quería encontrar un equipo donde pudiera continuar cultivando mi pasión del baile”, dijo Montanez.

Desde un principio, el equipo la recibió con los brazos abiertos. Ahora, años después, le encanta fomentar ese ambiente para los nuevos miembros.

Las chicas del equipo practican la posición de los brazos para una parte del baile. Foto por: Marina Meretz.

Milena Camargo es una nueva integrante de Sabor Latino, pero el equipo ya se siente como su familia. Ella quiso unirse al equipo porque su hermana ocupa un puesto de liderazgo en el equipo.

“Osea, yo bailo, pero solo en fiestas de familia y eso, pero nunca he competido o estado en un grupo de baile” dijo Camargo.

Ella audicionó en su primer año pero dice que se puso muy nerviosa y no le salió bien. Pero ahora en su segundo año, ella intentó unirse otra vez.

“Pero esta vez sí le di con toda y entré y se sintió como un sueño”, dijo Camargo.

Camargo está feliz de tener la oportunidad de ser parte de un equipo con su hermana y bailar juntas. Pero dicen que en realidad, todo el equipo es como su familia.

Esa conexión entre los integrantes convierte las largas horas de ensayo en algo más que preparación para una competencia. Mientras trabajan para representar a la comunidad hispana frente a la universidad, también fortalecen los vínculos entre ellos.

“Cuando nos presentamos en un escenario, se nota que nos queremos y nos llevamos bien”, dijo Nylander.

La preparación de este año llegó durante el Mes de la Herencia Hispana, cuando comunidades alrededor del país celebran la cultura, las historias y las contribuciones de los hispanos y latinos. Para Sabor Latino, el baile se convierte en una manera de llevar esa celebración directamente al escenario.

“Nos hace sentir muy orgullosos de representar la universidad en una posición en la que podemos ser representantes de la comunidad hispana también y latino”, dijo Montanez.

Más allá del resultado, el grupo está agradecido por la oportunidad de representar algo que no depende de un trofeo: su cultura, su comunidad y la familia que han construido a través del baile.