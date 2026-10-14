Un profesor de raíces colombianas plasma su arte y enseñanzas en Gainesville

Cuando se trata de arte las definiciones no son suficientes y las palabras pueden ser subjetivas. En el mundo artístico cada visión y apreciación es única.

Mario Mutis es un profesor de arte en Santa Fe college donde enseña el arte de modelar el barro o la escultura, también el diseño y la apreciación del arte. Pero su historia y su pasión por el arte empezaron en su país natal, Colombia.

Mutis nació y creció en Bogotá, pero también lleva ascendencia indigena lo que lo ha llevado a aprender de la cultura artística de las comunidades indígenas.

“La relación que llevo con el arte también más allá de ver el arte como algo como te digo como de museos o exposiciones tiene un propósito en la vida cotidiana tiene un propósito en La vida espiritual”, dijo Mutis.

Mutis ha participado en exhibiciones en los ‘museum nights’,en el museo de Arte Harn en Gainesville. Se ha desempeñado por años consecutivos en el evento de noche temática de ‘celebrating indigenous people’, que se celebra el segundo jueves de cada mes, donde ha contribuido con exhibiciones de la cultura indigena, sus tipos de artes y las técnicas usadas.

“Colaboro con ellos exponiendo pero más que todo educando mostrando piezas de cerámica qué significan, qué son, la simbología dentro de lo que es el diseño y procesos también”, comentó Mutis.

Una de las pasiones de Mutis incluye enseñar acerca del casting de cera perdida. Una técnica que según él se perdió en el territorio cundiboyacense, lo que es Cundinamarca y Boyacá en Colombia hace alrededor de 400 años.

A raíz de la pérdida de esta expresión artística cultural, mutis creó una iniciativa donde junto a colegas viajan a comunidades indígenas en Colombia para enseñar estas técnicas.

“Mis estudiantes aquí en Estados Unidos, estos estudiantes de Santa Fe me ayudan también a mejorar esa práctica”. dijo Mutis.

El expresa que el apoyo de sus estudiantes lo ha ayudado a mejorar su técnica de enseñanza y afirma que estos talleres van más allá de la intención de una persona.

Para mutis el arte ha llegado a ser un instrumento para preservar la cultura indigena, pero también una herramienta de enseñanza que demuestra el valor de lo que significa crear con tus manos.

“Estas cosas no quedaron en el pasado.. sino que están activamente viviendo dentro de uno y de la expresión visual de uno”, añade Mutis.