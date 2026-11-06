Sánchez Farms y su conexión con el Dia de los Muertos

El Día de los Muertos se celebra en México el 1 y 2 de noviembre. En Florida, Sánchez Farm celebró esta tradición con su festival de cempasúchil, que en su sexta edición rompió el récord de visitantes.

Del 15 de octubre al 2 de noviembre, Sanchez Farm acogió a la comunidad de Florida para celebrar el Día de los Muertos, una tradición que honra la memoria de los seres queridos que han fallecido. Esta finca es el único lugar en toda Florida que siembra y cosecha la flor originaria de México, el cempasúchil.

Muchos visitantes llegaron para conocer la flor, pero el lugar se convirtió en un establecimiento con vendedores de la comunidad que ofrecieron pan de muerto y comida típica de México. De esta manera, las personas pudieron conocer más sobre la cultura mexicana. Pero para muchos mexicanos, fue una oportunidad de sentirse más cerca de casa.

Sánchez contó que comenzó a sembrar la flor de cempasúchil después de que falleció su mamá, como una manera de honrarla y mantener viva su memoria.

También explicó que comenzó el festival para compartir la experiencia de tener esta flor en Florida y ofrecer una experiencia única, donde los visitantes pudieran admirarla directamente en el campo y conocer el significado de una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana.

“Yo estoy orgulloso de hacer esto en Estados Unidos. Que toda la gente mexicana, toda la gente que habla español, latino, todos, hasta el mismo americano nos vienen a visitar por la flor”, Sanchez dijo. “¿Y nos preguntan qué significa esto? Y pues le estamos diciendo qué significa para nosotros: el Día de Muertos es un día grande para nosotros”.

Familias disfrutando del festival del Día de los Muertos en Sanchez Farms. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

Para muchas familias que no pueden viajar a México para celebrar el Día de los Muertos, o para las personas que querían conocer más sobre esta tradición, el festival se convirtió en una oportunidad para vivir esta celebración en Florida.

Laura Vegas-Salazar, quien visitó el festival por segundo año consecutivo, esta es una oportunidad para compartir la experiencia de vivir la celebración del Día de los Muertos en familia.

Vegas-Salazar explicó que ella y sus padres aprovecharon esta oportunidad para compartir sus tradiciones y sus raíces con las nuevas generaciones de su familia, y mantuvieran vivas sus costumbres.

Vegas-Salazar llegó al festival hasta con familia extendida. Todos viajaron desde Naples, Fl, para escoger juntos las flores que utilizarían en su altar. Ella describió la experiencia como algo muy bonito, especialmente por poder compartir ese momento con su familia y disfrutar de todos los colores y las flores que llenaban el campo.

“Bueno, como vine con toda mi familia, vamos a llevar muchas flores y las vamos a poner allí en la ofrenda”, Vegas-Salazar dijo.

Sánchez Farms, al ser el único lugar en Florida donde se cultivaba la flor de cempasúchil originaria de México, atrajo a muchos visitantes, ya que esta flor no se cultivan fácilmente en muchas otras partes del estado.

Yolanda Arzate Pandereta contó que los dos domingos del festival hubo miles de personas. El festival también tuvo eventos de caballos, presentaciones de cantantes y karaokes.

“Le [veía] lleno aquí lo que nunca había visto en ningún lado, hubo eventos de caballos, hubo, cantaban personas, [hubo] karaokes y todo eso, y la gente corría a ver a le gente que estaba cantando y bailando” Pandereta dijo.

Maria Felix, familiar de don Sanchez, ayudaba a cortar la flor de cempasúchil. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

Pero para Sanchez su motivación viene de ver a la gente entrar al festival y querer conocer la tradición.

Además le enorgullece poder coordinar y compartir esta celebración con toda su familia.

“ Me sorprendió la persona porque vinieron bastantes personas y yo me sentí feliz para seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo pues yo agradezco a Dios que puedo hacerlo”, dijo Sanchez.

Sanchez dice que todavía no sabe qué le espera el próximo año. Pero, por ahora, haber visto familias disfrutar de las flores y aprender sobre el significado del Día de los Muertos fue más que suficiente.

Y para muchas familias, Sánchez Farms no fue solamente un lugar para comprar flores o disfrutar de un festival. Fue una oportunidad para celebrar una tradición que forma parte de sus raíces, recordar a sus seres queridos y compartir su cultura con las nuevas generaciones, sin tener que viajar hasta México para sentirse cerca de casa.