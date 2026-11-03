Florida aprueba la Enmienda 3: ¿qué cambiará en los impuestos sobre las viviendas?

Los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 3 este martes 3 de noviembre, una reforma constitucional que ampliará las exenciones de impuestos sobre las viviendas principales y podría representar un alivio económico para miles de propietarios en el estado.

Él voto al “sí” obtuvo aproximadamente 4.886,916 votos, el 62 % según los resultados preliminares de la Prensa Asociada (AP), superando el 60 % necesario para aprobar una enmienda constitucional en Florida.

Por su parte, él voto al “no” recibió 2.994,725 millones de votos, correspondientes al 38 %.

¿Qué significa la aprobación de la Enmienda 3?

La medida aumenta la exención por vivienda familiar (homestead exemption), un beneficio que reduce el valor de una residencia principal sobre el cual se calculan determinados impuestos a la propiedad.

En 2026, la exención general para impuestos no escolares puede alcanzar los 51.411 dólares, al combinar una exención básica de 25.000 dólares con otra adicional de hasta 26.411 dólares, ajustada por inflación.

Con la aprobación de la Enmienda 3, la exención aumentará a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 dólares en 2028. A partir de 2029, el monto se ajustará anualmente según la inflación.

Esto significa que los propietarios que cumplan los requisitos podrían pagar menos impuestos sobre sus viviendas. Sin embargo, la medida no elimina los impuestos destinados a los distritos escolares, que seguirán cobrándose.

Por otro lado, las personas que no sean residentes de Florida al 31 de diciembre de 2026 deberán esperar hasta su quinto año de elegibilidad para acceder a la exención ampliada, en la medida permitida por la Constitución federal.

¿Cómo afectará a las comunidades del norte central de Florida?

Aunque la reforma podría reducir las facturas de impuestos de numerosos propietarios, también disminuiría los ingresos que reciben los gobiernos locales mediante estos tributos.

En el condado de Alachua, las autoridades estiman que la combinación del aumento de la exención y la reducción del límite de valoración de otras propiedades podría representar una disminución de aproximadamente 52,7 millones de dólares en los ingresos del fondo general para el año fiscal 2029.

Los impuestos sobre la propiedad ayudan a financiar servicios esenciales, como los departamentos de bomberos, la seguridad pública, el mantenimiento de carreteras, los parques y otros programas comunitarios.

Una reducción en estos ingresos podría obligar a los gobiernos locales a reconsiderar sus presupuestos, buscar fuentes alternativas de financiamiento o modificar ciertos servicios. Sin embargo, cualquier cambio dependerá de futuras decisiones presupuestarias.

La enmienda también establece reglas sobre el uso de los ingresos provenientes de impuestos sobre la propiedad por parte de condados y municipios, e incorpora disposiciones que permitirían ampliar todavía más las exenciones mediante procedimientos establecidos por la Legislatura de Florida.

Los cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, cuando se aplicará la primera ampliación de la exención. El aumento a 250.000 dólares comenzará a regir en 2028.