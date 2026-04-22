Conexión en la cancha: Cómo los tenistas hispanos de UF encontraron un hogar lejos de Casa

Adaptarse a un país nuevo con un idioma y una cultura distinta es un proceso difícil para muchos. Para los tenistas universitarios, un deporte donde aproximadamente el 61% de los atletas de la NCAA son extranjeros, el proceso de adaptación puede ser aún más desafiante.

Este fue el caso de Pablo Perez Ramos, un jugador de tenis en el equipo de la Universidad de Florida. Nacido en las Islas Canarias, España, Perez Ramos recuerda que sus primeros días en los Estados Unidos no fueron los más fáciles mientras luchaba contra una barrera lingüística constante. El jugador de último año contó que esto llevó a que una simple cena le pasará factura.

"Fui a pedirme un pedazo de pizza y, como no sabía hablar inglés, me dieron la pizza entera… cuando pagué eran como 40 dólares", Perez Ramos dijo.

Sin embargo, el proceso se volvió un poco más sencillo gracias a la amistad que formó con Lorenzo Claverie y Francesco Córdova, los únicos otros dos estudiantes hispanos en el equipo.

Al compartir el mismo idioma, Perez Ramos finalmente sintió que había encontrado un algo parecido a casa en un lugar desconocido.

"Al estar lejos de casa y no tener a mi familia, tener a alguien con el que pueda hablar español, la verdad que se me hace mucho más fácil todo", Perez Ramos dijo.

Avery Duffy/AveryDuffy / UAA Communications Pablo reacciona tras ganar un set para los Florida Gators en el Alfred A. Ring Tennis Complex. Gainesville, FL. Foto cortesía: UAA Communications photo by Avery Duffy.

A pesar de venir de diferentes lugares, Perez Ramos de España, Claverie de Venezuela y Córdova de Guatemala, los tres conectaron instantáneamente por su Hispanidad compartida.

Para ellos, el valor de esta unión radica en no tener que cambiar siempre al inglés, permitiéndoles mantener su identidad cultural y expresarse con total naturalidad.

"En español siento que nos podemos expresar de diferentes maneras, que en inglés no nos sale igual", Claverie dijo.

La conexión entre ellos sobrepasa una simple amistad fuera de la cancha, ya que Perez Ramos y Claverie compiten juntos como equipo de dobles. A pesar de no haber acumulado muchas victorias, con un récord de 1-5 en la temporada, Claverie aseguró que juntos siempre disfrutan el tiempo en la cancha.

"Nos reímos, decimos chistes en español mientras que estamos jugando también... la pasamos bien, es diferente", Claverie dijo.

Emma Brugna/EmmaBrugna / UAA Communications Lorenzo Claverie se prepara para servir durante un encuentro individual en el Alfred A. Ring Tennis Complex. Gainesville, FL. Foto cortesía: UAA Communications photo by Emma Brugna.

Tener esa hermandad ha sido fundamental para que los jugadores se adapten en la Universidad de Florida, ya que encontraron a alguien en quien confiar.

Perez Ramos dijo que si alguna vez tiene un mal día, siempre puede contar con Claverie o a Córdova sin tener que hacer el esfuerzo mental de traducir sus sentimientos al inglés, algo que él describe como un verdadero "lujo".

Con el campeonato de la NCAA cada vez más cerca, el equipo de tenis sigue demostrando que son fuertes. Llevan un récord de 14-11 en la temporada, entrando como gran competencia para sus contrincantes empezando el torneo desde el 15 de Abril.

A pesar del resultado del campeonato, Perez Ramos, Claverie y Córdova encontraron el verdadero triunfo en sus amistades. Los tenistas Hispanos de UF demostraron que no hay mayor apoyo que entenderse a través de la misma cultura.