Los gators respondieron como hacen los equipos grandes

Dos días después de una dolorosa derrota en casa ante Bethune-Cookman, el equipo de béisbol de Florida volvió a su mejor versión este jueves por la noche y derrotó 6-3 a Auburn en el Condron Family Ballpark, abriendo con autoridad una de las series más importantes de su calendario. Con el triunfo, Florida mejoró a 28-11 en la temporada. Además, llegó al partido con marca de 10-1 frente a rivales rankeados, por lo que esta victoria ante un Auburn clasificado treceavo elevó el registro a 11-1.

La respuesta era necesaria. El martes, Florida había sido superado 13-7 por Bethune-Cookman en un juego en el que permitió 13 carreras, 13 hits, cinco boletos y cuatro bateadores golpeados. Esa caída había frenado el impulso que el equipo traía tras una gran semana ante oponentes de alto nivel.

Pero ante Auburn, los Gators mostraron de inmediato otro tono: más control desde el montículo, turnos de calidad y producción en los momentos clave.

Auburn pegó primero en la alta de la primera entrada con un sencillo de Luke Gregorio, pero Florida respondió enseguida en la parte baja con un doble remolcador de Karson Bowen que empató el encuentro 1-1. Ese batazo marcó el inicio de una noche sólida para la ofensiva local, que terminó con nueve imparables.

El momento que cambió el partido llegó en la tercera entrada. Con Brendan Lawson y Ethan Surowiec en circulación, Blake Cyr castigó un lanzamiento y mandó la pelota sobre la cerca del jardín izquierdo-central para un jonrón de tres carreras que puso a Florida arriba 4-1.

Más tarde, en la quinta, Kyle Jones amplió la ventaja con un doble productor de dos carreras para traer al plato a Cade Kurland y Landon Stripling y colocar el 6-1.

La gran figura del juego fue Aidan King. Compitió en seis entradas, permitió apenas tres hits y una carrera, otorgó dos boletos y ponchó a ocho bateadores en una salida de enorme jerarquía ante uno de los mejores equipos del país.

El pitcher de los Florida Gators, Aidan King, realiza un lanzamiento durante la victoria 6-3 sobre Auburn el 16 de abril de 2026. Foto cortesía de Kaley Mantz (WUFT).



Auburn intentó reaccionar en la séptima con dos carreras, pero el daño no pasó de ahí y Florida sostuvo la ventaja hasta el final.

Más allá del resultado, lo más valioso para Florida fue la forma en que construyó la victoria. Después de un tropiezo inesperado a mitad de semana, el equipo mostró madurez para pasar la página y competir con la intensidad que exige la SEC.

Ese carácter competitivo se reflejó especialmente en el pitcheo y la defensa, dos áreas que el martes habían quedado en deuda. Con King al mando, Florida impuso ritmo, evitó que Auburn encadenara amenazas grandes y obligó a los visitantes a jugar siempre desde atrás.

Ofensivamente, el equipo volvió a verse balanceado, con aportes en distintas partes del orden y producción oportuna cuando hubo corredores en base.

En un calendario donde cada fin de semana puede alterar el panorama de la postemporada, victorias como esta tienen un valor doble porque cuentan en la tabla y también reafirman la identidad del equipo.

Florida no solo ganó, sino también dejó claro que tiene la capacidad de reaccionar rápido, corregir errores y responder bajo presión ante rivales de jerarquía.

Ahora, los Gators buscarán asegurar la serie este viernes 17 de abril a las 5:30 p.m. en Gainesville. Se perfila otro alto nivel de pitcheo, con Liam Peterson anunciado por Florida frente al zurdo Jake Marciano por Auburn.

Para los Gators, la misión será clara: repetir la fórmula de este jueves y convertir la reacción en una nueva racha.