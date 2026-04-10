Aumenta la actividad de serpientes a medida que sube la temperatura

A medida que las temperaturas aumentan en el norte central de Florida, más serpientes están comenzando a aparecer en patios, aceras y en algunos casos, dentro de las casas. Pero antes de entrar en pánico, expertos aseguran que la mayoría de estos encuentros no representan un peligro.

“Las serpientes son los animales menos confrontacionales que vas a encontrar”, dijo Joseph Valle, un experimentado reubicador de serpientes que ha trabajado con ellas por más de una década. “No quieren tener nada que ver con nadie”.

Con la llegada de la primavera, las serpientes se vuelven más activas después de meses conservando energía. El clima más cálido les permite moverse con mayor libertad, haciéndolas más visibles en vecindarios y espacios públicos.

A diferencia de los humanos, las serpientes dependen del calor externo para regular su temperatura corporal, por lo que los cambios en la temperatura afectan directamente su comportamiento.

“Están buscando lugares como asfalto o concreto”, dijo Cameron Wolf, educadora del zoológico de enseñanza de Santa Fe College. “A menudo puedes encontrarlas en la carretera o en las aceras porque el asfalto o el concreto acumulan calor durante el día”.

La primavera es una de las épocas más activas del año para las serpientes. Después de permanecer relativamente inactivas durante los períodos más fríos, comienzan a buscar alimento. Este aumento en el movimiento suele generar más avistamientos, especialmente en áreas habitadas por la gente.

El biólogo de vida silvestre Steven Klioze dijo que este patrón es común en Florida, donde las serpientes pueden estar activas todo el año.

“En Florida, puedes encontrar serpientes durante todo el año”, dijo Klioze. “Pero con mayor consistencia, diría que en la primavera y el otoño”.

Esto no significa necesariamente que haya más serpientes de lo normal. Más bien, se vuelven más visibles al moverse con mayor frecuencia en busca de recursos.

Expertos señalan que el aumento en los encuentros no se debe únicamente al clima. El desarrollo urbano también es un factor importante. A medida que Gainesville y sus alrededores continúan creciendo, los hábitats naturales están siendo reemplazados por vecindarios, carreteras y edificios comerciales.

Sammie, una serpiente pino de Florida, descansa sobre una rama en el zoológico de enseñanza de Santa Fe College el 3 de abril de 2026. Foto por: Candy Fontana Verde

“A medida que quitamos ese terreno, esos animales no tienen a dónde ir. No es su culpa”, dijo Klioze. “Estamos quitándoles sus hogares y reemplazandolos con los nuestros, y luego nos molestamos cuando terminan en nuestras casas”.

Las condiciones actuales de sequía también podrían estar contribuyendo a estos encuentros. Con fuentes de agua limitadas, los animales a veces se ven obligados a salir de sus áreas habituales en busca de agua, aumentando las probabilidades de cruzarse con la gente.

El condado de Alachua se encuentra actualmente bajo una prohibición de quemas hasta el 17 de abril debido a las condiciones secas y al mayor riesgo de incendios forestales, lo que refleja la gravedad de la falta de lluvia.

Expertos indican que la mayoría de las serpientes que se ven en Gainesville no son peligrosas. Las especies más comunes incluyen la serpiente rata oriental, la corredora negra y la serpiente del maíz, todas no venenosas y generalmente no agresivas.

Florida alberga más de 40 especies de serpientes, pero solo seis son venenosas. Aun así, los expertos enfatizan que estas tienden a evitar el contacto con humanos siempre que sea posible.

Joseph Valle (izquierda) manipula una serpiente de cascabel diamante oriental durante una demostración en Jonesville Park el 2 de abril de 2026, mientras Cory Woliver asiste. Foto por: Candy Fontana Verde

Si alguien se encuentra con una serpiente, lo más importante es mantener la calma y guardar la distancia, especialmente si se trata de una serpiente venenosa.

“Si encuentras una serpiente venenosa en el patio, lo ideal sería que alguien la vigile”, dijo Valle. “No la hagas enojar antes de que yo llegue. Por favor, no la toques con un palo. No le tires cosas. Solo toma una foto y mantente alejado, pero a una distancia donde puedas verla”.

Intentar interactuar con una serpiente, ya sea para moverla o hacerle daño, puede aumentar el riesgo de ser mordido. Klioze señaló que la mayoría de las mordeduras ocurren cuando las personas intentan manipularlas.

“La gran mayoría de las mordeduras de serpientes ocurren cuando las personas intentan matar o capturar una serpiente”, dijo Klioze. “Si dejas a la serpiente en paz, tus probabilidades de ser mordido se reducen considerablemente”.

Si una serpiente entra en una vivienda, los expertos recomiendan contactar a un reubicador de serpientes. Muchos voluntarios en Florida ofrecen este servicio de forma gratuita a través de recursos como el Free Snake Relocation Directory , que conecta a residentes con personas cercanas que pueden ayudar.

Cory Woliver utiliza un gancho para serpientes para manipular una serpiente de cascabel diamante oriental durante una demostración en Jonesville Park el 2 de abril de 2026. Foto por: Candy Fontana Verde

En situaciones con serpientes no venenosas en exteriores, rociarlas con una manguera puede ayudarlas a alejarse sin causarles daño.

Expertos señalan que las serpientes suelen ser mal interpretadas.

“Las serpientes no están detrás de ti. No van a hacer un esfuerzo por morderte o atacarte”, dijo Cory Woliver, veterinario de emergencias y reubicador de serpientes. “Simplemente están viviendo sus vidas”.

Y en muchos casos, han sido parte del entorno mucho antes de que las personas lo notaran.

“Si estás viendo una serpiente adulta… esa serpiente tiene más de 10 años. Probablemente ha sido tu vecina o incluso tu compañera de casa durante mucho tiempo”, dijo Wolf.