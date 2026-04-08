La ciudad de Gainesville recibió una subvención federal de 10.2 millones de dólares destinada al transporte

El Sistema Regional de Transporte Público de Gainesville recibió una subvención federal de 10, 263, 750 dólares destinada a mejorar la accesibilidad y la seguridad de los usuarios. La financiación incluye 8.2 millones de dólares de la Administración Federal de Transporte Público y los 2 millones restantes en créditos para el desarrollo de peajes.

El dinero se destinará a la construcción de una estación de transbordo de autobuses en Westside, una instalación de aparcamiento disuasorio y la mejora de 200 paradas de autobús en la ciudad para que sean totalmente accesibles según la Ley sobre la Discapacidad de los Estadounidenses o ADA por sus siglas en inglés.

En cuanto a las paradas de autobús, las mejoras incluyen zonas de espera más seguras, mejores marquesinas y pasarelas mejoradas.

Estas mejoras están pensadas para beneficiar no solo a quienes utilizan dispositivos de movilidad, sino también a los pasajeros con cochecitos o carritos de compra.

En cuanto a la estación de transbordo de autobuses del oeste, esta construcción sustituirá a la zona de transbordo del aparcamiento del centro comercial Oaks Mall, que se perdió debido a la remodelación en 2020. La nueva estación eliminará las paradas en la carretera y proporcionará una instalación específica diseñada para mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios.

La ubicación propuesta se encuentra cerca de SW 8th Avenue y Tower Road, y se espera que la construcción comience en 2028. La estación contará con dársenas de autobús exclusivas, zonas de espera con sombra, mejores servicios para los pasajeros y aparcamiento para los viajeros.

“La estación de transbordo estará situada en un lugar mucho más seguro y más al oeste”, afirmó Thomas Idoyaga, especialista en servicios comunitarios de transporte público. “Así, la gente podrá aparcar allí y coger el autobús, lo que reducirá el tráfico y resultará más cómodo.”

Esta subvención también financiará el RTS Plus, el nuevo servicio municipal de transporte adaptado que se puso en marcha el 1 de marzo de 2026. El servicio hace que los desplazamientos en RTS sean accesibles para todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad. Ofrece un servicio de transporte adaptado puerta a puerta en vehículos equipados con elevador.

Un cartel de ruta del RTS. Foto por: Gabriela Valdes.

La financiación se utilizará para sustituir las antiguas furgonetas de transporte adaptado, concretamente por cuatro nuevos vehículos cutaway, lo que reducirá los costos de mantenimiento y evitará interrupciones en el servicio.

Aunque la subvención promete mejoras en la infraestructura, los usuarios habituales buscan mejoras en la regularidad diaria.

“Lo que me gustaría ver con esta inversión es una mayor frecuencia,” dijo Barbara Jaramillo, una usuaria habitual de la transportación pública. “O al menos que haya un anuncio que indique que el autobús suele pasar dentro de unos determinados horarios.”

Estas mejoras constituyen una respuesta proactiva a los datos sobre seguridad. Según Idoyaga, la ciudad utilizó los datos de su iniciativa “Vision Zero” para identificar los cruces con mayor volumen de tráfico y los posibles riesgos antes de que se produjeran los accidentes.

Según el sitio web de la ciudad de Gainesville, Vision Zero es una estrategia basada en datos que se adoptó en 2018 con el objetivo de eliminar todas las muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico para 2040. En lugar de reaccionar ante los accidentes una vez que se producen, la ciudad está utilizando datos de la red de alta siniestralidad para identificar las intersecciones peligrosas.

“Parte de los datos que obtenemos de Vision Zero nos permiten analizar las intersecciones, y estos datos nos ayudaron a conseguir esta subvención,” dijo Idoyaga. “Antes de que ocurra una tragedia o un accidente, queremos trasladar la estación allí en lugar de al centro comercial.”

Para quienes se desplazan a diario, esto es más que una simple mejora de las infraestructuras, se trata de mantener una calidad de vida básica.

“Dependo del autobús todos los días, incluso los fines de semana, cuando necesito hacer la compra o estudiar en la biblioteca,” dijo Jaramillo.

La ciudad pretende ofrecer un servicio más fiable a los vecinos.

“La comunidad depende de nuestro transporte,” dijo Idoyaga. “Es la única forma que tienen de desplazarse.”

La inversión de 10.2 millones de dólares de Gainesville supone un gran paso hacia un futuro más accesible y seguro para todos los usuarios.