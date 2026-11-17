Bajo las estrellas y al ritmo de la salsa, el Freshman Leadership Council (FLC) de la Universidad de Florida organizó “Salsa in the Swamp”, una experiencia de inmersión cultural. Con la ayuda del Gator Salsa Club, vendedores locales, y organizaciones estudiantiles, estudiantes de todos fondos se reunieron alrededor de una celebración de música, baile, y cultura.

En el espíritu de tender puentes entre la cultura hispana, Salsa in the Swamp convirtió al campus en un espacio para descubrir más de los clubes estudiantiles hispanos, comer comida tradicional, compartir entre juegos de dominó y fútbol, y sumergirse en la música y el baile.

Detrás de la celebración estuvo un equipo de más de 15 estudiantes de primer año que trabajó en la organización y planificó hasta el último detalle. Esto presentó como oportunidad para que los miembros del Freshman Leadership Council desarrollen su potencial de liderazgo y compartan con su comunidad.

Cuando se le preguntó a Isaac Dantas, un voluntario con el Freshman Leadership Council de que se trata su organización y su propósito, explicó que para él, “FLC es una organización que une demasiadas culturas para unir perspectivas internacionales. Tengo amigos en la organización de Hong Kong, Brasil, e India. Ofrecemos un espacio en el que contamos con un colectivo cultural.”

Participantes durante el evento "Salsa in the Swamp". Foto por: Nicole Blanco.

Con respecto al baile social, Gator Salsa Club, una organización en la universidad que se enorgullece de recibir a estudiantes primarios y llevarlos al siguiente nivel, brindándoles al mismo tiempo, un espacio de comunidad, se encargó esta noche de dar clases de salsa.

Todos los estudiantes, independientemente de su nivel de experiencia en el baile, eran bienvenidos y recibían ánimo a aprender algo nuevo.

Su estrategia está diseñada para enseñar salsa de cualquier manera. Ya sea aprendizaje auditivo, visual o imaginativo, Gator Salsa se adapta a todo.

El presidente de Gator Salsa, Jason Tran, comenta que porque la salsa es un estilo de baile bailado entre parejas, le ha dado la oportunidad de conectarse con sus compañeros bailarines, confiar en ellos y comunicarse usando un lenguaje no expresado con palabras.

Entre mordidas de empanadas cortesía de Mi Apa, los estudiantes se reunieron en mesa de dominó, compartiendo un juego detrás de las culturas sobre América latina y el caribe.

Participantes durante el evento "Salsa in the Swamp". Foto por: Nicole Blanco.

A una distancia, algunos estudiantes se encuentran pasando el balón de fútbol entre ellos, disfrutando de este deporte que, como la salsa, tiene un ritmo y sintonización sin barreras.

Un estudiante llamado Ray Garcia nos dice que como Cubano-Americano el baile y la música siempre han sido y continúan siendo una forma en la que todos los amados se puedan reunirse y compartir entre ellos, Garcia le dió las gracias a la organización el Freshman Leadership Council por proporcionar un espacio que le hace recordar a su hogar.