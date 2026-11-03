Kat Cammack gana la reelección al Congreso por el Distrito 3 de Florida

La congresista republicana Kat Cammack aseguró un cuarto mandato consecutivo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras imponerse al demócrata Seth Harp y al candidato sin afiliación partidista Mike Klein en las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre.

Según los resultados preliminares difundidos por la Prensa Asociada (AP), la republicana obtuvo 164.575 votos, equivalentes al 55,3 %, con el 99 % estimado de los sufragios contabilizados hasta las 9:51 p.m.

Su principal contrincante, el demócrata Seth Harp, quedó en segundo lugar con 127.299 votos, correspondientes al 42,8 %, mientras que Mike Klein, candidato sin afiliación partidista, recibió 5.539 votos, equivalentes al 1,9 %.

Cammack continuará representando durante los próximos dos años al Distrito Congresional 3, que incluye Gainesville, el condado de Alachua y otras comunidades del norte central de Florida.

Su nuevo mandato comenzará el 3 de enero de 2027 y se extenderá hasta enero de 2029.

La contienda se desarrolló bajo un nuevo mapa congresional aprobado por Florida en mayo de 2026, que modificó los límites de varios distritos del estado.

¿Quién es Kat Cammack?

Kat Cammack llegó al Congreso en enero de 2021, después de ganar las elecciones de 2020 para representar al Distrito 3 de Florida. Con su victoria esta noche, comenzará su cuarto mandato consecutivo en la Cámara de Representantes.

Cammack creció en un rancho ganadero cerca de Denver, Colorado. Estudió en Metropolitan State University of Denver y obtuvo una maestría en Defensa Nacional y Estudios Estratégicos en el Naval War College de Estados Unidos.

Su trayectoria política comenzó en 2012, cuando dirigió la campaña electoral del republicano Ted Yoho para el Congreso. Tras su victoria, trabajó durante casi una década como subdirectora de su equipo de asesores, antes de postularse para sucederlo en 2020.

Durante sus tres mandatos, Cammack ha integrado los comités de Agricultura y de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

Su trabajo legislativo ha incluido asuntos relacionados con la agricultura, la seguridad fronteriza, la atención médica y las regulaciones federales.

En las elecciones de 2024, Cammack fue reelegida con el 61,6 % de los votos frente al demócrata Tom Wells, consolidando su presencia política en el norte central de Florida.