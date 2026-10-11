Florida se derrumba ante South Carolina tras un comienzo prometedor en el Swamp
Lo que comenzó con una jugada explosiva de 59 yardas terminó con las gradas del Ben Hill Griffin Stadium vaciándose antes del pitazo final.
Florida no pudo sostener su ventaja inicial y sufrió su segunda derrota consecutiva, esta vez por 38-20 ante South Carolina, en una tarde marcada por errores ofensivos, dificultades defensivas y una interrupción debido a tormentas eléctricas.
El encuentro comenzó como una batalla defensiva. Ambos equipos intercambiaron despejes en sus primeras posesiones, hasta que el mariscal de campo Aaron Philo encontró la primera grieta en la defensa visitante.
Con 11:25 restantes en el primer cuarto, Philo conectó un pase hacia la derecha con Bailey Stockton. El receptor atrapó el balón cerca de la yarda 40 de South Carolina y aceleró por la banda hasta completar un touchdown de 59 yardas que desató la celebración en el Swamp.
Florida tomaba ventaja de 7-0, pero la alegría duraría poco.
El mariscal de los Gamecocks, LaNorris Sellers, comenzó a encontrar espacios en la defensa local.
Aunque desperdició una oportunidad de anotación con un pase profundo incompleto hacia Mazeo Bennett Jr., South Carolina consiguió igualar el marcador antes de finalizar el primer cuarto, cuando Sellers conectó con Nyck Harbor para un touchdown de 15 yardas.
De la ventaja al desconcierto
En el segundo cuarto, Florida encontró nuevas oportunidades de avanzar. Philo conectó un pase de 20 yardas con Dallas Wilson y, posteriormente, sorprendió a la defensa al escapar por el centro del campo en una carrera de 24 yardas.
Sin embargo, una vez dentro de la zona roja, los Gators no lograron transformar ese avance en touchdown. Patrick Durkin tuvo que conformarse con un gol de campo de 21 yardas para devolverle la ventaja a Florida, 10-7.
South Carolina respondió con un gol de campo de 37 yardas de Malik Orsan, antes de que una intercepción de Vicari Swain a Philo cambiará nuevamente el rumbo del encuentro.
Los visitantes aprovecharon la corta distancia hasta la zona de anotación. Sellers encontró a Bennett Jr. con un pase de 12 yardas y puso a los Gamecocks al frente 17-10.
Florida tuvo una última oportunidad de disminuir la diferencia, pero Durkin desvió hacia la derecha un intento de 43 yardas cuando se agotaba el reloj.
La lluvia se fue, pero los problemas permanecieron
Tras una demora de aproximadamente 45 minutos por actividad eléctrica, los Gators intentaron regresar al campo con mayor intensidad para el segundo tiempo.
Jadan Baugh, limitado a apenas 14 yardas terrestres durante la primera mitad, abrió espacios en la defensa rival, incluyendo una carrera de 26 yardas.
La ofensiva avanzó lo suficiente para que Durkin acertara un gol de campo de 48 yardas, acercando a Florida a 17-13.
Pero ese sería el penúltimo movimiento del marcador para los locales.
Sellers escapó de la presión defensiva y encontró completamente desmarcado a Harbor para una ganancia de 35 yardas en una tercera oportunidad. Poco después, conectó con Donovan Murph para un touchdown de 26 yardas.
La defensa de Florida volvió a sufrir en la siguiente posesión de los Gamecocks.
Sellers combinó pases cortos con avances de carrera hasta acercarse a la línea de anotación.
Finalmente, el propio mariscal empujó el balón desde una yarda para ampliar la diferencia a 31-13 al cierre del tercer cuarto.
Un cierre para el olvido
En el último cuarto, los errores terminaron por sepultar cualquier esperanza de remontada.
Philo perdió el balón ante la presión de Dylan Stewart, y South Carolina recuperó la posesión.
Minutos después, Florida arriesgó en cuarta oportunidad desde su propia yarda 27, pero el pase dirigido a TJ Abrams terminó incompleto.
Los Gamecocks no perdonaron. Sellers encontró a Lex Cyrus completamente desmarcado para un touchdown de 21 yardas que amplió la ventaja a 38-13.
La situación empeoró cuando un pase de Tramell Jones Jr., desviado tras golpear las manos de Evan Chieca, terminó en una intercepción de Justin Okoronkwo.
Sin embargo, Florida todavía encontró fuerzas para una última anotación. Con el partido prácticamente decidido, Jadan Baugh consiguió cruzar la línea de touchdown para descontar en los instantes finales, aunque demasiado tarde para cambiar el desenlace.
Sellers lideró la ofensiva visitante con 279 yardas por aire y cuatro pases de touchdown, además de una anotación terrestre.
La derrota deja a Florida con un récord de 4-2 y profundiza las dudas sobre su defensa, después de permitir 38 puntos por segundo partido consecutivo.
Ahora, los Gators tendrán que encontrar respuestas antes de visitar a Texas, posicionada número uno del país, el próximo sábado 17 de octubre.