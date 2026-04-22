De Distintos Mundos, un Mismo Ritmo

La música suena y en cuestión de segundos los desconocidos se convierten en compañeros de baile. En este club de salsa no importa de dónde vienen, qué idioma hablan o a quién conocen. Lo único que importa es el ritmo que deben acompañar con sus pies.

El baile es una de las formas más rápidas y eficaces de conectar con personas de orígenes diferentes y romper barreras sociales que normalmente toman más tiempo para desaparecer.

En un campus diverso como el de la Universidad de Florida, que atrae estudiantes de diferentes partes del mundo, el Club de Salsa permite a estudiantes y miembros de la comunidad conectarse más allá de las palabras. A diferencia de otros entornos sociales donde iniciar una conversación se puede sentir incómodo, el baile ofrece una forma natural de interacción inmediata.

Para Piyush Agade, un graduado de UF y instructor del club, esa conexión no recae únicamente en el idioma. Al provenir de la India, encontró en la salsa una forma de hallar y formar una comunidad en Gainesville.

“Incluso si no entienden lo que digo, simplemente mirándome y hacerlo conmigo puedo comunicarme con la gente", explicó.

El club recibe regularmente a estudiantes internacionales, muchos de los cuales no dominan el inglés. Sin embargo, esto rara vez genera barreras.

“Yo estoy de acuerdo, el baile rompe esas barreras sociales más rápido que una conversación”, dijo Agade.

Piyush Agade, instructor del Club de Salsa de la Universidad de Florida, guía a los participantes durante una sesión al aire libre frente a The Bull, en el centro de Gainesville, Florida. Foto por: Gian Sebastian Giron.

Esa misma idea se refleja en la experiencia de Beatriz Bulanos, estudiante en su tercer año y copresidenta del Club de Salsa; tras mudarse a Gainesville desde Miami, busco una manera de reconectar con sus raíces.

“La salsa no se trata solo de bailar, se trata de aprender a comunicarse a través del lenguaje corporal", explicó. “A mi personalmente, me ha permitido conectar con personas con las que no habría conectado fuera del ámbito de la salsa y el baile”.

Para Bulanos, el club no solo enseña pasos, sino que crea un ambiente en el que las personas pueden sentirse cómodas siendo ellas mismas.

“Somos una comunidad. No se trata de que solo aprendes a bailar, sino más bien de divertirte y disfrutar de las personas que te rodean mientras lo haces”.

Esta atmósfera también ha tenido un gran impacto en estudiantes internacionales como Paulina Gando, de Colombia, quien ha asistido con frecuencia al club de salsa durante sus cuatro años en la UF.

“Inmediatamente, al llegar aquí, me ayudó a encontrar una comunidad y a sentirme más cerca de casa”, dijo Gando.

Gando tambien asegura que el baile elimina la presión de iniciar conversaciones con charlas triviales sin sentido, en comparación con otros espacios sociales.

“Siento que las conversaciones en otros lugares pueden ser incómodas, mientras tanto aquí dado que no tomas las cosas demasiado en serio, simplemente puedes reírte y eso hace que la conexión fluya”, añadió Gando.

Junto con aquellos que hacen su primera aparición, el ambiente facilita la interacción. Dave Kurian, estudiante de primer año de finanzas, afirmó que la experiencia transcurrió con gran naturalidad y le pareció muy divertida.

“Se sintió muy fácil, para nosotros que somos principiantes, fue sencillo conectar con ellos partiendo de la base de que todos somos nuevos en esto y lo estamos viviendo juntos", explicó Kurian.

Kernan también afirmó que el club ofrece una forma de socializar distinta a la que se puede encontrar en cualquier otro lugar del campus.

“Aquí tienes tantas ganas de conectar. Es simplemente más acogedor y mucho más fácil romper el hielo”, dice Kernan.

Para Harrison Smith, residente del condado de Alachua, la esencia del baile en pareja desempeña un papel fundamental en esa conexión.

“La interacción está intrínsecamente integrada en el baile,” dijo Smith. “Hay un interés compartido, lo más crucial es que tienen que apoyarse mutuamente.”

A diferencia de lo que ocurre en un entorno promedio, donde las relaciones se construyen lentamente, el Club de Salsa propicia esa interacción y conexión inmediatas.

“Después de bailar, la conversación fluye naturalmente,” añadió Smith.

Más allá de la experiencia de aprendizaje de las técnicas de la salsa, el propósito del club sigue siendo el mismo de siempre: acoger a personas procedentes de todos los rincones del mundo y construir una comunidad. Es un espacio donde muchos pueden ser ellos mismos y conocer a gente nueva.

En el Club de Salsa de la Universidad de Florida, las nuevas relaciones no comienzan con palabras, sino con un simple paso de baile. Y, en ese movimiento, las barreras sociales se desvanecen.