Nueva era, mismas preguntas: Orange & Blue Spring Game

A pesar de ser un juego interescuadras, el Orange & Blue Spring Game de Florida cargaba con una gran expectativa: era el inicio oficial de la era del nuevo entrenador en jefe, Jon Sumrall.

Durante toda la primavera, Sumrall fue claro en sus conferencias de prensa, el equipo aún no estaba donde él esperaba. Sin embargo, este juego representaba una primera oportunidad para que los fanáticos vieran a las nuevas caras y comenzaran a imaginar lo que podría ser la temporada 2026. Y aunque hubo destellos, también quedaron muchas preguntas.

Numero 9 (blanco) Drake Stubbs, numero 91 (blanco) Jeremiah McCloud, numero 53 (azul) Bryce Lovett corriendo del túnel hacia la cancha. Fotos cortesía de Daron Dean (WUFT).

DEFENSA DOMINANTE DESDE EL INICIO

El inicio del partido reflejó exactamente lo que Sumrall había advertido. La ofensiva movía el balón de manera metódica, pero sin generar jugadas explosivas. En contraste, la defensa impuso el ritmo desde temprano.

El equipo Orange acumuló 10 tackles para pérdida y cinco sacks, además de forzar múltiples errores ofensivos. Una de las jugadas clave llegó en el segundo cuarto, cuando DJ Coleman interceptó a Aaron Philo.

UN GIRO INESPERADO ANTES DEL MEDIO TIEMPO

Con menos de dos minutos en el segundo cuarto, la ofensiva encontró su ritmo.

Tramell Jones Jr. conectó con Eric Singleton Jr. para un touchdown de 38 yardas. Luego, en jugadas consecutivas, incluyendo una conexión de 75 yardas con Micah Mays, Florida anotó múltiples veces.

En total, el equipo Blue anotó 32 puntos en el segundo cuarto, cambiando el rumbo del partido.

NÚMEROS CLAVE

- 573 yardas por aire y 4 touchdowns combinados

- Micah Mays: 122 yardas, 2 TD

- Eric Singleton Jr.: 92 yardas, 1 TD

El resultado final fue Blue 45, Orange 42.

BATALLA DE QUARTERBACKS

Jones Jr. lanzó para 210 yardas y dos touchdowns sin intercepciones. Philo también tuvo producción, pero con errores clave.

“Ambos han hecho cosas buenas, vamos a seguir evaluando.” dijo, el entrenador en jefe, Jon Sumrall.

El entrenador en jefe, Jon Sumrall, antes del partido dando una charla a ambos equipos. Fotos cortesía de Daron Dean (WUFT).

EVALUACIÓN DEL COACH

“La defensa empezó fuerte, la ofensiva terminó bien, pero hay mucho trabajo por hacer.” dijo, el entrenador en jefe, Jon Sumrall.

Florida tiene talento, pero aún busca identidad. El Orange & Blue Game no respondió todas las preguntas, pero dejó claro algo: El proceso apenas comienza.