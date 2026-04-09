El arte culinario se convierte en la esperanza de una segunda oportunidad en la Correccional Lowell de Florida

El Departamento de Correcciones de Florida organizó una competencia culinaria a nivel estatal para los prisioneros de las correcciones de Madison, Lancaster, Baker, Quincy, Lowell y South Bay siendo la cuarta edición.

La competencia, inaugurada en el 2022, fue creada por Joann Bielenberg, de 65 años, mentora regional de educación profesional y técnica.

Bielenberg explicó que la iniciativa nació de su experiencia en el mundo de la hospitalidad. Según contó, la meta incluye enseñar a los reclusos técnicas y habilidades efectivas en el mundo laboral fuera de la correccional.

“Y entonces me di cuenta de que algunas de las personas que había contratado antes, y algunas de las que regresaban, no eran lo que la industria necesitaba.” dijo Bielenberg. “Y entonces dije bueno, voy a crear un programa que haga eso, que forme a esas personas que se necesitan en la industria.”

El programa de artes culinarias busca promover el desarrollo de habilidades interpersonales, emocionales y estratégicas por la preparación de diferentes áreas de trabajo en la industria de restaurantes.

“Están aprendiendo sobre presupuestos, están aprendiendo a hacer currículums.” Mencionó Bielenberg. “También cómo entrevistar o cómo desenvolverse en una entrevista.”

La competencia entre los seis equipos de instituciones diferentes. Cada equipo está conformada por cuatro personas, y los equipos tienen una hora para finalizar su platillo.

Trofeo de la competencia de artes culinarias del departamento de correcciones de Florida. Foto por: Candy Fontana Verde.

La preparación de los reclusos empieza entre ocho a diez semanas anteriores con la creación de un plato de comida. Entre ideas y propuestas, los reclusos van desarrollando el plato meticulosamente hasta ellos estar satisfechos con el resultado.

Para esta competencia, los instructores de cada equipo se reunieron para elegir los ingredientes que irían en la cesta. En esta edición los ingredientes fueron: ajo, tamarindo, arroz de jasmine, tocino, salmón y crema de coco. Asimismo, uno de los retos de la competencia era agregar un ingrediente sorpresa aleatorio.

Los equipos con creatividad y calma lo dieron todo en el arte de la cocina y para eso hubieron seis jueces y un experto culinario que se encargaba de dar recomendaciones.

Los jueces evaluaron a cada grupo participante en base a criterios que incluyen: apariencia del grupo, organización y trabajo en equipo, procedimientos apropiados en la cocina, uso apropiado de herramientas, grado de dificultad, seguimiento de procedimientos de sanidad y seguridad, y manejar la comida de manera apropiada.

Los jueces de la competencia de artes culinarias del departamento de correcciones de Florida. Foto por: Candy Fontana Verde.

Cada criterio fue calificado sobre una escala del 1 al 100.

El equipo que se llevó el primer lugar en el concurso fue el único equipo de mujeres de la correccional de Lowell con un puntaje de 96.3.

Este equipo se caracterizó por fomentar la idea de que todos los participantes son líderes.

Lewis, 37, una reclusa participante del equipo ganador, compartió que ha esperado por esta competencia desde Julio del 2025.

Lewis, una reclusa en la competencia, preparando parte del platillo de su equipo. Foto por: Candy Fontana Verde.

“El hecho de que yo esté aquí hoy significa mucho para todos, incluyéndome a mí también.” dijo Lewis.

El ingrediente sorpresa del equipo de Lewis fue arándanos; y las miembras del equipo se vieron entusiasmadas al saber la noticia.

Para Lewis unas de las lecciones más valiosas recae en el trabajo en equipo.

“He aprendido que el trabajo en equipo hace que la ilusión funcione. Básicamente, si tienes un buen equipo, si puedes comunicarte, si puedes confiar en ti mismo y confiar en los demás, creo que puedes lograr cualquier cosa.” dijo Lewis.

Pero el sueño y el entusiasmo de Lewis no termina en esta competencia. La chef del equipo ganador comentó que al salir de la correccional una de sus metas es abrir su propio camión de comida.

“No importa de cual camino de la vida vengas, todos son capaces de lograr todo,” dijo Lewis.

Entre los otros equipos ganadores se encontraban el Centro Correccional de Quincy en el segundo lugar y el Centro Correccional de Lancaster en el tercer lugar.

Platillos finales de los equipos participantes en la competencia de artes culinarias del departamento de correcciones de Florida. Foto por: Candy Fontana Verde.

La competencia con participantes de otras cárceles, y líderes y trabajadores del departamento de correcciones de Florida formaron un ambiente de esperanza y superación para aquellos que todavía tienen la opción de una segunda oportunidad en el futuro.