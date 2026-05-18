Entrenadores de Gainesville High School: una historia de familia y béisbol

El entrenador de béisbol en Gainesville High School hace su impacto no solamente para su equipo sino también para la comunidad. Americano con padres de Puerto Rico, Adrian Ramos maneja su equipo de escuela secundaria con su hermano y su padre.

Ramos ha estado con Gainesville High School por cuatro años como entrenador. El dice que la oportunidad de trabajar con su familia es como continuar su juventud. Ramos se graduó de la Universidad de Miami en 2011 donde pasó un tiempo como asistente estudiantil para el equipo de béisbol en la universidad. Esto ayudó al equipo de GHS a agregar otra perspectiva y mantener las expectativas para el siguiente nivel.

Su hermano, Ivan, también ha estado como asistente del entrenador durante cuatro años. Como su hermano, Ivan también siempre estaba alrededor o involucrado con béisbol. Ivan Ramos jugó club beisbol en la Universidad de Florida. Además, el ayuda a entrenar y preparar los juegos para que estén listos si van a seguir al nivel de colegio.

“Ojalá les haya enseñado a desenvolverse con cierto nivel de confianza. Uno está aquí para guiar a estos jóvenes en otras capacidades”, dijo Ivan Ramos.

Los hermanos han creado una conexión por su pasión de béisbol.

Ellos nacieron en Homestead, Florida, pero tuvieron que mudarse a Texas después del huracán Andrew. Aunque se mudaron ellos todavía estaban cerca de la cultura latina. “Definitivamente [la cultura latina] ha sido un hilo tejido en nuestra vida”, dijo Adrian Ramos. Se imagina que su padre está orgulloso de su hijos por ver cómo influyen a los jóvenes en el equipo.

El entrenador Adrián Ramos prepara la cancha antes de una práctica de GHS. Foto por: Natalia Lopez.

“Beisbol fue una de esas cosas que nos encantaba hacer y podíamos hacerlo dentro de la casa aunque muchas veces no fue permitido”, dijo Adrian Ramos.

Los jugadores traen más que el enfoque del deporte al campo de béisbol. También traen el hecho de ser estudiantes durante el día.

“Tenemos niños que vienen de todos tipos de condiciones y hemos hecho que funcione”, dijo Adrian Ramos.

Jugadores de GHS calientan en la jaula de bateo durante una práctica. Foto por: Natalia Lopez.

Esteban Barranco, un estudiante de tercer año, empezó jugando béisbol cuando tenía cinco años. Barranco empezó en el equipo de junior varsity su primer año pero después los entrenadores lo motivaron dejándolo jugar con equipos durante el verano. El año pasado, había dos jóvenes que se mudaron a los Estados Unidos que no hablaban inglés. Barranco los ayudó a hablar los dos idiomas.

“Todos en el equipo son hermanos básicamente”, dijo Barranco. “Siento que con los hispanos tengo una conexión más fuerte con ellos.”

Barranco decidió ayudarlos ya que en algún momento de su vida, él había estado en la misma situación de no saber el idioma.

“Puede ser algo muy duro estar en un equipo de béisbol lleno de jóvenes que no hablan español”, aseguró Barranco.

La primera vez que los vio él sabía que los tenía que ayudar. Barranco dice que tener gente de diferentes orígenes en el equipo de béisbol es algo muy bueno.

El hermano de Barranco dijo que orgullosamente Barranco es un modelo a seguir en la comunidad debido a sus raíces Hispanas. Ivan Ramos dice que es chistoso ver que hace tiempo jugaron béisbol juntos y ahora son entrenadores juntos.

“Ha sido una experiencia realmente buena y esperamos tener el año más próspero hasta ahora”, dijo Ivan Ramos.

Los jugadores del equipo también lo ven a él no solamente como su entrenador sino como una persona influyente en su comunidad. Ramos dice que su hermano es como su mejor amigo y ya tienen sus propias familias. “Es como una extensión de nuestra niñez pero involucramos a nuestros hijos ahora también.”