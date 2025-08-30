Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 08/30

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 08/25 al 08/30. En el segmento de asuntos públicos, Zoe Kahn entrevistó a Esteban Iriarte quien fue director ejecutivo de la compañía internacional Millicom posicionándose como gerente general en Colombia. En vísperas de la celebración del día del trabajador también conocido como Labor Day en los Estados Unidos, Iriarte nos cuenta sobre su experiencia como ejecutivo en un hemisferio tan multicultural y la importancia de un celebración como esta.