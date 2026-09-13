Vernell Brown III hace historia y Florida arrolla a Campbell 52-3

Campbell abrió el marcador en el estadio Ben Hill Griffin, pero la respuesta de Florida llegó a toda velocidad, con Vernell Brown III corriendo hacia una noche histórica.

Los Gators vencieron 52-3 a los Fighting Camels el sábado en el Ben Hill Griffin y comenzaron una temporada 2-0 por primera vez desde 2021. El equipo de Jon Sumrall resolvió el encuentro con 35 puntos en el segundo cuarto.

El inicio, sin embargo, perteneció a Campbell. El mariscal de campo Kamden Sixkiller encontró a sus receptores para ganancias de 24 y 33 yardas, y Alex Crabb culminó la primera serie con un gol de campo de 29 yardas.

Florida respondió sin precipitarse. Aaron Philo encontró a Bailey Stockton para una ganancia de 24 yardas y terminó la serie con una carrera de tres hasta la zona de anotación cuando quedaban 8:11 del primer cuarto. Después, las carreras de Jadan Baugh y una recepción de 24 yardas de Brown prepararon el gol de campo que estableció el 10-3.

Pero la noche tomó un rumbo memorable cuando Brown cambió el ritmo del partido.

Apenas habían transcurrido 22 segundos del segundo cuarto cuando Brown completó una devolución de despeje de 64 yardas para touchdown. Campbell volvió a despejar y encontró el mismo destino: Brown recorrió otras 70 yardas y dejó el marcador 24-3, con 11:13 restantes.

Dos devoluciones, dos golpes, sin que la ofensiva necesitará entrar al campo.

La defensa también empezó a escribir su parte. DK Kalu provocó un balón suelto que recuperó Aaron Chiles. Philo aprovechó la oportunidad con un pase profundo de 40 yardas a Dallas Wilson: touchdown y 31-3 con 9:06 por jugar antes del descanso.

El mariscal de campo Aaron Philo celebra con sus compañeros en la victoria de los Gators contra Campbell en el estadio Ben Hill Griffin. Photo credit: (Reagan Bresnahan/WRUF)

Brown todavía tenía otro capítulo pendiente. Convirtió un pase corto en una anotación de 14 yardas y luego devolvió otro despeje de 37 yardas para dejar a Florida en territorio rival. Una conexión de 30 yardas con Wilson y una carrera de dos de Baugh, a 20 segundos del descanso, cerraron una primera mitad de 45-3.

Brown acumuló 219 yardas en cuatro devoluciones, récord de Florida.

Ningún Gator había conseguido dos touchdowns por devolución de despeje en un partido desde Jacquez Green en 1996.

Tras el descanso, Florida perdió fluidez entre penalizaciones, un despeje fingido fallido y un balón suelto al recibir otro despeje. Campbell recibió una oportunidad desde la yarda 16 rival, pero falló un gol de campo de 36 yardas.

Baugh devolvió la velocidad al relato: una carrera de 75 yardas, su más larga como universitario, puso el 52-3 con 3:28 restantes del tercer cuarto. Terminó con 136 yardas terrestres y dos touchdowns.

Philo completó 16 de 21 pases para 242 yardas y dos anotaciones aéreas, además de su touchdown terrestre.

El safety DJ Coleman celebra con el mítico Gator Chomp ante la afición de Florida. Photo credit: (Reagan Bresnahan/WRUF)

Campbell tuvo una última oportunidad tras una intercepción en el cuarto periodo. A falta de casi cinco minutos, amenazaban desde menos de dos yardas pero KJ Ford le arrancó el balón a Taeshon Martin y Myles Johnson lo recuperó.

La defensa cerró la puerta y Campbell no pudo anotar ningún touchdown en toda la noche.

El próximo desafío de esta temporada para los Gators será contra Auburn, el sábado 19 de septiembre a las 7 p.m. hora local.

En su debut de conferencia SEC, Florida buscará salir del Jordan-Hare Stadium con su primer inicio 3-0 desde 2019.