Estudiante de secundaria de Gainesville y su madre son liberados tras ser detenidos por oficiales de inmigracion

Después de permanecer dos semanas en un centro de detención en Texas, Sebastian Jimenez Peroza, estudiante de último año de Gainesville High School, y su madre, Antmary Peroza Barrios, llegaron al aeropuerto de Jacksonville después de que cada uno fuera liberado bajo una fianza de $5,000.

El suceso ocurre después de que agentes federales de inmigración detuvieron a la familia en Gainesville, incluida la hermana de Sebastian, Fabiana Morillo Peroza, y también el padrastro de Sebastian. Los agentes mantuvieron juntos a Jimenez Peroza y a su madre, pero los otros dos fueron separados y trasladados a distintos lugares en Florida.

La familia emigró de Venezuela hace casi 10 años debido al activismo social de Peroza Barrios, donde participó en casos relacionados con manifestantes estudiantiles que fueron asesinados por el régimen venezolano en 2014.

La familia Venezolana aterrizó en el aeropuerto cuando la emoción invadía la terminal, donde Ashour Peera, el entrenador de fútbol americano de Sebastian, abrazó fuertemente a Sebastian durante su reencuentro. Sebastian y su madre, Antmary, también fueron recibidos por amigos cercanos de la familia que intentaban facilitar el proceso de su regreso a casa.

El aterrizaje del avión estaba previsto para las 12:18 a.m. Sebastian y su madre entraron al aeropuerto en un momento en el que mantener a la familia unida parecía ser lo más importante. La mayor parte del tiempo, el apoyo entre ambos era evidente mientras se tomaban de la mano.

“Definitivamente el centro te saca cosas que no deberías sentir”, dijo Sebastian.

Antmary expresó alivio al mencionar que ella y Sebastian estuvieron juntos la mayor parte del tiempo en el Centro de Procesamiento Migratorio de Dilley en Texas.

“Aunque él tenía un pase para andar solo, yo como mamá gallina, nunca lo iba a dejar solo”, dijo Peroza Barrios. “Siempre estábamos para arriba y para abajo juntos desde que amanecía hasta aquí que anochecía”.

Antmary Peroza Barrios se reencuentra con el entrenador de fútbol americano de Sebastián, Ashour Peera, quien luchó activamente por su liberación de los centros de detención de inmigración. Foto por: María Sofía Rodríguez.

La familia Peroza dijo que el apoyo de familiares, amigos cercanos y de la comunidad fue una gran fuente de esperanza y los ayudó a mantenerse firmes durante su detención, especialmente cuando los compañeros de Sebastian en la escuela secundaria y sus familias se pronunciaron activamente sobre la difícil situación durante momentos de profunda incertidumbre. Según la familia, las autoridades les quitaron sus identificaciones de Florida antes de su liberación.

Se desconoce si Morillo Peroza será liberada. Sin embargo, las autoridades de inmigración liberaron al padrastro bajo una fianza de $6,500, aunque su ubicación aún no ha sido determinada.

La llegada de Jimenez Peroza y Peroza Barrios a Florida ocurre dos días después de que defensores de los inmigrantes protestan frente al edificio del Departamento de Policía de Gainesville por una nueva orden general emitida por GPD que establece que los agentes del departamento deben reportar ciertas interacciones con personas que sospechen que son “extranjeros no autorizados”. La orden señala ciertas características, como un dominio limitado del inglés, como factores que podrían contribuir a generar sospechas sobre una persona.

El arresto de Jimenez Peroza ocurre en medio de un aumento a nivel nacional de las detenciones migratorias. Informes recientes del Deportation Data Project, con sede en la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad de California, Los Ángeles, mostraron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a casi 50,000 personas en julio.

No está claro por qué los agentes de inmigración detuvieron a la familia, que, según una fuente familiarizada con el caso, estaba solicitando asilo político. Un portavoz de ICE no respondió a una solicitud de comentarios acerca del por qué la familia fue arrestada.

Amigos cercanos de la familia reciben a Sebastián Jiménez Peroza y a Antmary Peroza Barrios en la terminal del aeropuerto de Jacksonville el 5 de septiembre. Foto por: María Sofía Rodríguez.

La noticia de la detención de la familia provocó una gran muestra de apoyo por parte de estudiantes de Gainesville High School, además de una demostración de apoyo durante una reunión de la Comisión de la Ciudad de Gainesville. Poco después del arresto, un amigo de la familia creó una campaña en GoFundMe, que hasta el sábado había recaudado más de $20,000.

La familia Peroza espera una actualización sobre el caso migratorio de Morillo Peroza, así como sobre la liberación bajo fianza de su padrastro.