La nueva era de Florida comienza con una avalancha ofensiva ante FAU

El nuevo capítulo del fútbol americano de los Florida Gators comenzó con velocidad, pases profundos y una ofensiva que no levantó el pie del acelerador. Para cuando Florida Atlantic encontró respuestas, el estadio con más de 90 mil personas ya celebraba el comienzo de una nueva era.

Los Florida Gators abrieron la temporada 2026 y la etapa del entrenador Jon Sumrall con una contundente victoria 66-21 sobre los Owls este sábado en el Ben Hill Griffin Stadium. Florida anotó en sus primeras tres posesiones y estableció desde temprano el ritmo de un partido dominado por su explosiva ofensiva.

El mariscal de campo Aaron Philo causó una buena primera impresión en su debut con los Gators. En la primera serie ofensiva, el transferido de Georgia Tech condujo al equipo 94 yardas antes de encontrar a Vernell Brown III con un pase de touchdown de 49 yardas.

Florida recuperó rápidamente la posesión y Philo volvió a atacar. Esta vez conectó con Bryce Thornton en un pase de 12 yardas para colocar el marcador 14-0.

Patrick Durkin amplió la ventaja con un gol de campo de 53 yardas, y los Gators cerraron el primer cuarto arriba 17-0.

FAU mostró su primera reacción al comienzo del segundo periodo. Ethan Ervin culminó una serie de 75 yardas con una carrera de una yarda para la primera anotación de los Owls. Florida respondió inmediatamente con un avance de 75 yardas que terminó con Philo entrando a la zona de anotación desde la yarda tres.

Florida Gators offensive lineman Harrison Moore (52) prepares to snap the ball during a game against the Florida Atlantic Owls at Ben Hill Griffin Stadium in Gainesville, Fla., Saturday, Sep 5, 2026. (Michael Mendoza/WRUF)

Caden Veltkamp volvió a acercar a FAU con un touchdown terrestre de siete yardas que redujo la diferencia a 24-14. Sin embargo, Jadan Baugh se encargó de apagar cualquier posibilidad de remontada antes del descanso.

Baugh anotó dos veces en menos de dos minutos, primero con una carrera de 12 yardas y después desde la yarda siete. Los Gators anotaron 21 puntos en el segundo cuarto y llegaron al medio tiempo con ventaja de 38-14.

Baugh continuó dominando después del descanso. El estudiante de tercer año completó su partido de tres touchdowns con una anotación terrestre de seis yardas en el tercer periodo. Terminó con 160 yardas en solamente 14 acarreos, un promedio de 11.4 yardas por intento, y registró una explosiva carrera de 61 yardas.

Philo también cerró una actuación destacada. Completó 16 de sus 21 pases para 275 yardas, tres touchdowns, además de sumar 20 yardas y una anotación por tierra. Brown fue su principal objetivo al atrapar sus seis pases dirigidos para 117 yardas y un touchdown.

Florida acumuló 624 yardas de ofensiva: 343 por aire y 281 por tierra. Los Gators promediaron 9.3 yardas por jugada, consiguieron 30 primeros intentos y no despejaron el balón en todo el encuentro.

Florida Gators running back Duke Clark (20) celebrates after a touchdown in a game against the Florida Atlantic Owls at Ben Hill Griffin Stadium in Gainesville, Fla., Saturday, Sep 5, 2026. (Michael Mendoza/WRUF)

Dijon Clark agregó un touchdown terrestre para Florida en el último cuarto. El mariscal suplente Tramell Jones Jr. también tuvo protagonismo y completó cuatro de cinco pases para 68 yardas y coronó la victoria con un pase de touchdown de seis yardas cuando quedaban 25 segundos.

Con un comienzo de temporada soñado, Florida enfrentará su próximo desafío nuevamente de local para enfrentar a Campbell el próximo sábado a las 5:30 p.m. en el estadio Ben Hill Griffin.