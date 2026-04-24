¿Necesita información en español acerca de los incendios forestales en el área? Envíe un mensaje al condado de Alachua

Los hispanohablantes en el condado de Alachua recibieron un poco de esperanza ante el estrés de los incendios forestales en la región esta semana: la primera alerta de emergencia en su lengua materna.

La oficina de gestión de emergencias del Condado de Alachua lanzó el servicio de mensajes de texto la primavera pasada para servir mejor a los 23,000 residentes que hablan el español en su hogar. El domingo marcó su primer uso.

Ha empezado bien, dijo Adriana Menéndez, subdirectora del Proyecto de Salud de la Mujer Rural: un grupo sin fines de lucro basado en Gainesville que ofrece servicios sociales y educación sanitaria a comunidades inmigrantes.

Cuando los residentes acerca de un incendio forestal en el norte de Gainesville llamaron a Menéndez, “lo primero que me mencionaron fue que habían recibido la alerta por su teléfono”, dijo. La policía vino poco después con instrucciones para evacuar y Menéndez ayudó a los residentes a encontrar amigos o compañeros de trabajo con los que podían quedarse.

“Me enorgullece bastante el saber que hay resultados verdaderos que le llegan a gente real”, dijo Gracia Fernandez, quien escribe las alertas.

Mientras que la mayoría de los condados en el norte central de la Florida usan programas automatizados para traducir alertas en ingles, Fernandez, la coordinadora de acceso de idiomas del condado, las traduce a mano al español.

Las traducciones directas de palabras en inglés relacionadas con riesgos meteorológicos no siempre transmiten la misma urgencia en español, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La interpretación manual le permite a Fernandez adaptar tanto el significado como el tono de los mensajes de los gestores de emergencias.

Aproximadamente 50,000 residentes del condado de Alachua hablan otro idioma que el inglés en el hogar, según los datos del censo de 2024. Los hispanohablantes representan alrededor de la mitad de este grupo. El criollo haitiano, el chino mandarín, el portugués, el farsi y otros idiomas representan el resto.

Unas 65 personas se han inscrito en las alertas en español del condado, dijo Fernandez, menos de su meta de 200 personas para el primer año del programa.

Fernandez atribuyó parte de la baja inscripción a una temporada de huracanes tranquila en el norte central de la Florida el año pasado. "Es difícil promover algo que no es tangible", aseguró Fernandez.

La desconfianza hacia los servicios gubernamentales también podría contribuir a la baja inscripción, dijo Menéndez. "La comunidad tiende a tener un poco más de confianza con personas como nosotros, que ellos ya nos conocen”, dijo, refiriéndose al Proyecto de Salud de la Mujer Rural. "Saben que la información que nosotros les damos es real".

Menéndez promueve el sistema de alertas inalámbricas del condado de Alachua en las comunidades con las cuales trabaja. Lo ha mencionado como un modelo a seguir en conversaciones con gestores de emergencias de otros condados.

“El condado de Suwannee, en conjunto con nosotros, empezó a hacer algunas publicaciones en español en su página de Facebook”, dijo. Los condados de Levy y Marion también suben información en español a sus redes sociales a pesar de que las leyes estatales no lo exigen .

Menéndez anima a los residentes que no reciben información de emergencia en su lengua materna a llamar a su condado para dar a conocer su necesidad. Si los funcionarios del condado reciben llamadas en mandarín, vietnamita y español, dijo, "ellos se dan cuenta de que 'esto es necesario. Tenemos realmente que hacer el cambio'".

De vuelta en el condado de Alachua, Fernandez no tiene planes de expandir las alertas de emergencia a otros idiomas además del español. Algunos proyectos han sido pausados en medio de la presión federal y estatal sobre las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, dijo, "pero no es algo que se me ha olvidado".

Los residentes pueden inscribirse para recibir mensajes en español sobre desastres enviando un mensaje de texto con la palabra ALACHUAESP al 888-777.