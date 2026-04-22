Gimnasio de boxeo busca promover la salud y ayudar a la comunidad a través de reconectar a la humanidad entre guantes y disciplina

Los niños fuera de clases, los estudiantes de la colegiatura libre de exámenes y los padres y adultos con una rutina distinta cambian el ambiente social. Un estudio reciente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard sugiere que el ejercicio no solo ayuda al bienestar de la salud en lo físico, sino que también beneficia las habilidades del cerebro al igual que ayuda con la retención de la memoria. El estudio también indica que las personas que hacen ejercicio tienen una mejor retención de memoria y piensan mejor que quienes no practican el ejercicio.

Andrés Saldivar fundador de Águila Athletics empezó desde su casa en el año de COVID en el año 2020 en marzo y empezaron a llegar quince personas debido a que la gente quería hacer ejercicio ya que debido a la pandemia era difícil el acceso a hacer ejercicio y después se expandió y ahora en día está en un ring mucho más grande con más de 40 miembros.

Saldivar desde niño empezó a boxear y empezó el boxeo como para poder salir de Sur Texas y para poder tener oportunidades en su vida y empezó el boxeo para tener metas y más estructura en su vida.

Andrés quiere ayudar a la juventud y a las próximas generaciones para que cumplan sus metas. Andrés primero les enseña a principiantes que para tener recompensa uno debe de ponderar el esfuerzo y la actitud de querer aprender al igual que tener las ganas de completar las metas y los ejercicios. Primero les enseña lo básico y después con tiempo los mete en el ring para enseñar la defensa y luego si tienen muy buena postura ya en el boxeo ya con tiempo los mete en competencia para trabajar y pelear con otros peleadores de su edad y para tener equilibrio.

Guantes de boxeo. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

Saldivar trabaja con niños de ocho años para arriba y maneja de siete a ocho personas pero no más para dar la atención y el tiempo correcto para poder enseñarles con la mejor eficiencia. Saldivar sigue las reglas de USA Boxing para entrenar debido a las edades. El boxeo no es nada fácil, comparte Saldivar, pero te ayuda a tener coordinación con el cuerpo y la presión y te hace un mejor peleador.

“Está tan fácil para aprender y saber cómo pelear, pero cuando tú te atreves y te metes. Y tienes la defensa y todo y a trabajar cuando te llega y te ponen la presión y ahí es donde viene la disciplina y aprender cómo hacer eso con la presión. El boxeo te enseña a tener un plan y a tener orden y te impulsa a poner el trabajo y lo cual ayuda a todos. Especialmente la juventud ahorita que tienen déficit de atención, no lo tienen nada de estos chamacos, lo que pasa también cuando se ponen a practicar a concentrar a una cosa el tiempo de concentrar se pone más y más, hasta donde uno lo puede utilizar para llegar a las metas, eso es súper importante con los niños”, compartio Saldivar.

Saldivar dice que no solo es la disciplina sino que también el boxeo ayuda a las personas a tener un mejor genio y carácter y actitud y están más capacitadas para pensar mejor y haciendo que la mente esté fuerte.

El ejercicio del boxeo ayuda con el balance y hasta con las ganas de la vida.

Andres comparte que las “golden girls”, aunque sean mayor de edad él ha visto que el boxeo les ayudado a la articulación de la sangre al igual que la postura y las anima aún a su edad a meterse al ring aunque parezca imposible ellas lo logran a subirse al ring solas. “Tienen la edad de 65 para arriba y lo que está pasando el boxeo los ayuda mentalmente con toda la coordinación, los ejercicios los ayudan con el cardio y también con cogiendo más aire”.

Cici Childers entrenando. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

Estudiante de administración de empresas de la Universidad de la Florida Cici Childers, ha estado entrenando el Aguila Athletics por tres años desde el inicio de su colegiatura y dice que al hacer el boxeo como ejercicio le ayuda tener una mejor base y estructura en su vida.

“Siento que la universidad, especialmente es, en gran medida, una realidad artificial, y eso es algo que no me agrada de la vida universitaria. Por eso, esto me recuerda un poco a mis días en la escuela secundaria, cuando tenía una estructura definida. A las 7:00 a.m. tenía mi sesión de pesas; luego iba a clases y durante el tiempo que estas duraban y, después, a las 2:00 p.m., tenía mi entrenamiento; es un esquema muy similar”, dijo Cici.

Héctor Rosario, entrenador de boxeo, empezó su interés en el boxeo a las 12 o 13 en Puerto Rico y fue debido al bullying que él estaba sufriendo y fue cuando él decidió defenderse y tomar acción.

También él comparte que el boxeo es un deporte que se necesita empeño y calma. “Yo quiero estar seguro que la persona aprenda a caminar en un ring”. Rosario como profesor de Matemáticas también usa su philosophia de empujar a usa estudiante y después quitar presión para impulsar al estudiante a que mejore y ejerza como mejor persona. “