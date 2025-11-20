Galería de Fotos: Jóvenes de la NAHJ celebran el impacto del periodismo hispano en el Norte Central de la Florida

El miércoles se llevó a cabo el Open House Latino Showcase, organizado por los estudiantes miembros de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ).

Este evento, que se realizó en el College of Journalism and Communications de la Universidad de Florida, tiene como objetivo empoderar a estudiantes hispanos de periodismo y motivarlos a continuar creciendo en la profesión.

Esta fue la primera vez que se organiza el Open House Latino Showcase y la expectativa es convertirlo en una tradición anual.

El evento fue liderado por la junta directiva de NAHJ UF Chapter: la presidenta Oriana Torre, la vice-presidenta Andrea Fonseca, la tesorera Candy Fontana Verde, la encargada de redes sociales Isabela Reinoso y la coordinadora de eventos Marina Meretz.

En esta primera edición se otorgaron reconocimientos en dos categorías: Mejor paquete de TV y Mejor artículo, con premios y certificados para el primer, segundo y tercer lugar.

Para garantizar un proceso de evaluación profesional, la organización contó con un panel de juezas integrado por Daniela Cado, reportera bilingüe y egresada de la UF en 2017, Andrea Igliozzi, periodista multimedia de Univision Chicago, Kisai Ponce, periodista especializada en desarrollo de audiencia, e Ivette Franco, periodista multimedia de Univision Miami y presidenta del capítulo NAHJ South Florida.

Además de presentar los trabajos que se realizaron durante el año, el evento fortaleció la conexión entre los jóvenes periodistas y la comunidad hispana a la que buscan dar voz. La jornada incluyó una sesión de preguntas y respuestas, comida y una ceremonia de premiación.