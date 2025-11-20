WUFT-TV/FM | WJUF-FM
Galería de Fotos: Jóvenes de la NAHJ celebran el impacto del periodismo hispano en el Norte Central de la Florida

WUFT | By WUFT News
Published November 20, 2025 at 1:58 PM EST
Fotografía grupal del NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
1 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 29.jpg
Fotografía grupal del NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
2 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 51.jpg
NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
3 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 04.jpg
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
4 of 22  — 4Q4A6755.jpg
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Isabela Reinoso, estudiante de periodismo y miembro de la junta directiva de NAHJ UF durante el Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
5 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 02.jpg
Isabela Reinoso, estudiante de periodismo y miembro de la junta directiva de NAHJ UF durante el Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Presentación de los trabajos realizados por estudiantes de CJC durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
6 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 01.jpg
Presentación de los trabajos realizados por estudiantes de CJC durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
7 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 09.jpg
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
8 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 07.jpg
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Oriana Torre, estudiante de periodismo y presidenta de NAHJ UF durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
9 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 11.jpg
Oriana Torre, estudiante de periodismo y presidenta de NAHJ UF durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Junta directiva de NAHJ UF durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
10 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 28.jpg
Junta directiva de NAHJ UF durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
11 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 15.jpg
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Joanna Hernandez, profesora y asesora del NAHJ UF durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
12 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 19.jpg
Joanna Hernandez, profesora y asesora del NAHJ UF durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
13 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 17.jpg
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Candy Fontana Verde, estudiante de periodismo y miembro de la junta directiva de NAHJ UF conversando junto a la profesora Melanie Ross. (Kimberly Blum/WUFT News)
14 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 48.jpg
Candy Fontana Verde, estudiante de periodismo y miembro de la junta directiva de NAHJ UF conversando junto a la profesora Melanie Ross. (Kimberly Blum/WUFT News)
Juan Carlos Chaoui, ganador del primer lugar como mejor paquete de TV durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
15 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 22.jpg
Juan Carlos Chaoui, ganador del primer lugar como mejor paquete de TV durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad haciendo preguntas y respuestas durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
16 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 23.jpg
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad haciendo preguntas y respuestas durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad haciendo preguntas y respuestas durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
17 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 24.jpg
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad haciendo preguntas y respuestas durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad haciendo preguntas y respuestas durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
18 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 25.jpg
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad haciendo preguntas y respuestas durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Presentación de los trabajos realizados por estudiantes de CJC durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
19 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 35.jpg
Presentación de los trabajos realizados por estudiantes de CJC durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Miembros de la junta directiva de NAHJ UF durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
20 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 40.jpg
Miembros de la junta directiva de NAHJ UF durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Miembros de la junta directiva de NAHJ UF junto a Maria Fernanda Camacho, profesora de Noticias WUFT durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
21 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 37.jpg
Miembros de la junta directiva de NAHJ UF junto a Maria Fernanda Camacho, profesora de Noticias WUFT durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)
22 of 22  — 111925 Latino Showcase KB 06.jpg
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad durante el NAHJ Open House Latino Showcase. (Kimberly Blum/WUFT News)

El miércoles se llevó a cabo el Open House Latino Showcase, organizado por los estudiantes miembros de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ).

Este evento, que se realizó en el College of Journalism and Communications de la Universidad de Florida, tiene como objetivo empoderar a estudiantes hispanos de periodismo y motivarlos a continuar creciendo en la profesión.

Esta fue la primera vez que se organiza el Open House Latino Showcase y la expectativa es convertirlo en una tradición anual.

El evento fue liderado por la junta directiva de NAHJ UF Chapter: la presidenta Oriana Torre, la vice-presidenta Andrea Fonseca, la tesorera Candy Fontana Verde, la encargada de redes sociales Isabela Reinoso y la coordinadora de eventos Marina Meretz.

En esta primera edición se otorgaron reconocimientos en dos categorías: Mejor paquete de TV y Mejor artículo, con premios y certificados para el primer, segundo y tercer lugar.

Para garantizar un proceso de evaluación profesional, la organización contó con un panel de juezas integrado por Daniela Cado, reportera bilingüe y egresada de la UF en 2017, Andrea Igliozzi, periodista multimedia de Univision Chicago, Kisai Ponce, periodista especializada en desarrollo de audiencia, e Ivette Franco, periodista multimedia de Univision Miami y presidenta del capítulo NAHJ South Florida.

Además de presentar los trabajos que se realizaron durante el año, el evento fortaleció la conexión entre los jóvenes periodistas y la comunidad hispana a la que buscan dar voz. La jornada incluyó una sesión de preguntas y respuestas, comida y una ceremonia de premiación.
