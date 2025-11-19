UF inicia construcción de sede del Centro Hamilton tras donación de 5,5 millones de dólares de un billonario

La Universidad de Florida inició el miércoles las obras para la futura sede del Centro Hamilton para La Educación Clásica y Cívica, que fue creada por republicanos, y anunció una donación de 5,5 millones de dólares del billonario Ken Griffin, uno de los principales donantes de causas conservadoras. El Centro Hamilton financiará nuevas becas de grado y posgrado.

El gobernador Ron DeSantis calificó a la escuela — que ha estado operando durante años en otros edificios del campus — como “el lugar de referencia para el estudio de la civilización occidental y los fundamentos de los Estados Unidos de América”. DeSantis criticó lo que describió como fallas del mundo académico al dejar de centrar la educación en los valores occidentales.

“Vimos lo que creo que mucha gente ha visto a lo largo de los años, algunos de los errores de la academia moderna, darle la espalda a los pilares fundamentales de la civilización occidental, a los principios fundacionales que han hecho a Estados Unidos lo que ha sido”, dijo DeSantis. “Y es casi como si el aprendizaje clásico central y el estudio de la ciudadanía y de los fundamentos, en muchos lugares, se hubiera convertido en un arte perdido”.

El presidente de la Junta Directiva de UF, Mori Hosseini, dijo que la donación marca un acontecimiento para la escuela y que el equipo de Griffin examinó el programa antes de comprometer el dinero.

“Este donativo no fue de esos de ‘solo firma un cheque y dánoslo’”, dijo. “Nos pusieron a prueba. Nos pidieron que les mostráramos ‘el motivo para darnos un donativo’. Lo miraron, lo estudiaron y decidieron que lo valemos”.

Hosseini anunció que el dinero se destinará a nuevas becas y apoyos para estudiantes. “Estoy encantado de anunciar hoy que el Centro Hamilton para La Educación Clásica y Cívica ha recibido un donativo de 5,5 millones de dólares de Ken C. Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel, que se utilizará para financiar nuevas becas y programas de posgrado”, dijo.

La futura sede del Centro Hamilton estará ubicada en la antigua enfermería de UF, un edificio de ladrillo que está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El edificio cerró en 2023 después de que la universidad inauguró un nuevo centro de salud estudiantil cerca de los campos de práctica de fútbol americano. Hosseini dijo que la universidad preservará la estructura histórica mientras transforma el interior en un nuevo espacio para la escuela.

“La palabra clave es ‘iluminación’”, dijo. “Los espacios interiores se abrirán para permitir que se filtre la luz del sol, creando una atmósfera de transparencia y bienvenida, llena de salas de lectura, salones de seminario, salas de estar y rincones tranquilos donde los estudiantes puedan aprender e interactuar entre sí”.

El nuevo presidente interino de UF, Donald Landry, calificó a la escuela y su enfoque como un “remedio para lo que aqueja a la empresa académica de esta nación”.

“Esto se volvió realidad contratando a 48 profesores en menos de tres años, un abrir y cerrar de ojos en tiempo académico, y ahora nos reunimos en una primera piedra mientras una enfermería clásica y tradicional se transforma en un hogar”, dijo.

También asistieron al acto de inicio de obras el nuevo director de la escuela, el magistrado de la Corte Suprema de Florida Charles Canady, y su esposa, la representante estatal Jennifer Canady, republicana por Lakeland, que está en línea para convertirse en presidenta de la Cámara de Representantes estatal en 2028.

James Hankins, profesor visitante en la Hamilton School que pasó cuatro décadas enseñando en la Universidad de Harvard, describió el programa como parte de un movimiento más amplio de educación clásica y cívica. Comparó su experiencia en Harvard con lo que observa en Gainesville.

“En los 40 años que he pasado en la facultad de la Universidad de Harvard, he tenido asiento de primera fila para ver la tragedia de la decadencia educativa estadounidense”, dijo Hankins. “Hemos ido abandonando gradualmente nuestro compromiso de enseñar la tradición occidental, la antigua Grecia y Roma, la Edad Media cristiana, el Renacimiento y la historia europea moderna”.

Hankins dijo que ahora encamina a los estudiantes interesados en esas materias hacia la UF.

“Hace poco unos alumnos de secundaria me visitaron en mi oficina en Harvard y me preguntaron adónde debían ir para estudiar historia estadounidense y occidental”, dijo. “Les dije: ‘Si quieren un nombre de marca con un precio que igualar, vayan a Harvard, Yale, Princeton o Stanford. Si quieren una educación, vayan a la Universidad de Florida’”.