Banderas y gratitud en el cementerio Evergreen por el Día de los Veteranos

Entre cientos de lápidas en el cementerio Evergreen, Theodore Titchenal hizo una pausa para colocar una pequeña bandera estadounidense sobre una tumba.

El veterano del Ejército de los Estados Unidos, que sirvió de 1966 a 1969, dijo que el momento le recordó a los amigos que nunca regresaron a casa.

“Pienso en los que fueron a Vietnam y no regresaron. Mis amigos que conocí en la escuela, que fueron allí y no regresaron”, dijo Titchenal. “ Es conmovedor saber que puedes formar parte del servicio que ayuda a mantener el país tal y como es y libre”.

A su lado, su esposa Judy Titchenal colocaba cuidadosamente sus propias banderas. La pareja, originaria de Arizona, ha estado cumpliendo una misión de 18 meses para La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Gainesville. Este año marcó su tercera visita al cementerio.

“Mi esposo fue un veterano del Ejército y sirvió en Alemania durante dos años y medio”, dijo. “Es importante para nosotros venir y asegurarnos de que se reconociera a los veteranos y les agradeciéramos su servicio”.

Theodore y Judy Titchenal caminan entre las tumbas de veteranos en el cementerio Evergreen. Foto por: Candy Fontana Verde.

Los Titchenal estuvieron entre las docenas de miembros de la comunidad que se reunieron el sábado por la mañana para honrar a más de 1,100 veteranos enterrados en el cementerio Evergreen.

En el evento, los residentes colocaron banderas estadounidenses en la tumba de cada veterano como parte de la conmemoración anual del Día de los Veteranos en Gainesville.

La coordinadora del cementerio Evergreen, Karen Pruss, quien ha dirigido el esfuerzo desde 2018, dijo que el evento se realiza dos veces al año, en el Día de los Veteranos y el Día de los Caídos.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que cada uno de ellos reciba una bandera colocada en su tumba como un homenaje por el servicio que prestaron a nuestro país durante su vida”, dijo Pruss. “Queremos recordar a cada uno de ellos”.

El cementerio Evergreen, de casi 170 años de antigüedad, alberga veteranos de varias guerras. Para Pruss, el evento es profundamente personal.

“Mis padres son veteranos. Mis hijos son veteranos. Mis cuñados y mi suegro son veteranos”, dijo Pruss. “Es algo muy personal para mí y mi familia, así que espero que todos los que vengan aquí miren alrededor y digan que esto es algo que vale la pena hacer: colocar una bandera, rendir homenaje a todos nuestros veteranos y recordar a todos por el servicio que prestaron”.

Los participantes reciben banderas al inicio del homenaje del Día de los Veteranos en el cementerio Evergreen. Foto por: Candy Fontana Verde.

A medida que el sol de la mañana se elevaba sobre el cementerio, la vista de cientos de banderas ondeando al viento se convirtió en un recordatorio de gratitud y de una comunidad que continúa honrando a quienes sirvieron.

Entre los participantes estuvo Tripp Miller, residente de Gainesville, quien asistió con sus tres hijos. Dos de ellos son Scouts y tomaron parte en el evento como proyecto de servicio.

“Creo que es importante respetar a nuestros veteranos que han dado tanto para que podamos vivir en el país en el que vivimos”, dijo Miller. “Es importante que (mis hijos) comprendan a quienes les precedieron, que ese servicio es una parte importante de nuestra comunidad y que esta es una buena manera de retribuir y mostrar respeto”.