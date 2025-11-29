WUFT-TV/FM | WJUF-FM
Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 11/29

WUFT | By Marina Meretz,
Azul MedinaAndrea Fonseca
Published November 29, 2025 at 6:30 AM EST

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 11/24 al 11/29. En el segmento de asuntos públicos, Marina Meretz entrevisto a Karina Garcia quien trabaja en Camp Boggy Creek, un campamento para niños con enfermedades terminales o discapacidades. El 3 de diciembre es el día internacional de personas con discapacidades y Garcia nos comparte sobre el campamento y la importancia de tener espacios como este que incluyan a los niños y sus familiares en actividades que para otros pueden ser comunes.

Archivos del Programa Semanal
