Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 09/20

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 09/15 al 09/20. En el segmento de asuntos públicos, Ornella Moreno entrevistó a Adriana Menendez, Directora Asistente de Rural Women's Health Project. Menendez gestiona el día a día de la línea de referencia del Proyecto SALUD, proporcionando asistencia y gestión a la comunidad hispana. Menendez nos habla sobre como debe una familia prepararse ante la llegada de huracanes, que prevenciones deben tomar y cuales son los métodos de evacuación en caso de estar en un area de alto riesgo.