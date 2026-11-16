Una comunidad unida por la esperanza: Gainesville camina por la prevención del suicidio

Con insignias marcadas con los nombres de seres queridos, collares de distintos colores y un mismo sentimiento de apoyo, más de 200 personas recorrieron el parque Albert Ray Massey (Westside) el sábado por la mañana para promover la prevención de suicidio.

Organizado por la Fundación Estadounidense para la Prevención de Suicidio, la caminata Out of Darkness reunio a participantes, voluntarios y patrocinadores para recordar a las personas que han fallecido y ofrecer apoyo a quienes estan pasando por dificultades.

Según Candi Morris, la coordinadora de la caminata en Gainesville, el objetivo principal de la caminata fue unir la comunidad para romper el estigma de suicidio y enfatizar que las personas no están solas.

“Estamos aquí porque hemos perdido a un ser querido, un amigo, un compañero de trabajo, o porque hemos pasado por momentos difíciles, y por eso estamos aquí como comunidad para apoyarnos”, Morris, 67, dijo.

Además de caminar por la causa, los participantes recaudaron más de $19.000, según su página web . Los fondos se destinarán a estudios, iniciativas y programas educativos en Florida.

También, la organización ofreció distintas actividades para los asistentes. Había una estación donde los asistentes podían recoger collares con cuentas de distintos colores, cada uno con un significado diferente, y otra para pintar piedras.

Luego, se realizó una subasta silenciosa con premios donados que incluían obras de arte hechas a mano y cestas de regalo. Patrocinadores y organizaciones comunitarias establecieron carpas para ofrecer información y recursos.

Participantes de la marcha mostrando su apoyo. Foto por: Laura Marine.

El evento contó con la colaboración de voluntarios comprometidos con promover el mensaje de prevención del suicidio. Will Hampton, uno de los voluntarios, dijo que su primo murió por suicidio a los 17 años y que él también intentó quitarse la vida. Añadió que le apasiona la prevención del suicidio y la salud mental masculina.

“Quiero romper ese estigma y ser su apoyo y asegurarme de que no estén solos en esta lucha por la que están pasando”, Hampton, 37, dijo.

También, el enfatizó que quienes contemplan el suicidio no están solos y que es importante aceptar el apoyo de la comunidad.

Ashley Hamby, otra voluntaria, compartió un mensaje similar y resaltó que el voluntariado la ha ayudado a sobrellevar sus propios problemas de salud mental, incluida la depresión posparto.

“Me ayudó a ayudarme a mí misma mientras ayudaba a los demás, y también me dio el coraje para dar el paso y pedir ayuda”, Hamby, 37, dijo.

Durante la caminata, varios participantes se pusieron insignias con el mensaje “estoy caminando por”, en las que ellos podían escribir el nombre de un ser querido o una causa. A lo largo del camino había letreros que recordaban a personas que habían fallecido, con mensajes de sus seres queridos.

Entre quienes se sumaron a la caminata estuvo Madison Bandy, una estudiante de enfermería en la Universidad de Florida, quien asistió para mostrar su apoyo a la iniciativa. Ella señaló que el estigma en torno a la salud mental dificulta hablar abiertamente sobre el suicidio.

“Ni siquiera se puede mencionar mucho en las redes sociales, y eso es un problema porque es algo muy real que sucede”, Banzy, 23, dijo.

La organización continuará sus esfuerzos de concientización con otra caminata programada para el 7 de marzo en Plaza of The Americas en la Universidad de Florida.

Mientras tanto, Morris dijo que hay que estar pendientes de quienes puedan estar atravesando momentos difíciles.

“Escuchalos. Siéntate con ellos, ten una conversación sincera, y a veces no hace falta hablar. Deja que hablen ellos. Y si crees que lo necesitan, ayúdalos a conseguir los recursos. Ayúdalos a buscar ayuda”, Morris dijo.