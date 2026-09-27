Florida no se detiene: los Gators arrollan al No. 4 Ole Miss y siguen invictos

El ”Swamp” no necesitó lluvia para desbordarse. Bastaron 60 minutos, 303 yardas de carrera y una ofensiva típica de Florida para pasar por encima de uno de los mejores equipos del país.

Los No. 21 Gators lograron su victoria más importante de la temporada al derrotar 52-28 al No. 4 Ole Miss este sábado 26 de septiembre en el estadio Ben Hill Griffin, mejorando su récord a 4-0 por primera vez desde 2019.

La victoria también marcó el primer triunfo de Florida en casa ante un rival ranqueado entre los cinco mejores desde 2015, cuando los Gators también vencieron a Ole Miss.

El marcador final, sin embargo, no cuenta por completo cómo se construyó la victoria.

Matthew Lewis Florida running back Jadan Baugh (13) celebrates a touchdown as the Florida Gators face the Ole Miss Rebels on Saturday, Sept. 26, 2026, at Ben Hill Griffin Stadium in Gainesville, Fla. (Matthew Lewis/WRUF)

Florida comenzó controlando el partido con paciencia. La estrella de los Gators y uno de los favoritos a ganar el trofeo Heisman, que premia al mejor jugador del fútbol americano universitario, Jadan Baugh, rompió carreras de 12 y 23 yardas iniciando un tono explosivo en el partido.

El mariscal de campo Aaron Philo convirtió una tercera oportunidad cerca de la zona de anotación antes de que Baugh completara la serie con un touchdown corriendo seis yardas.

La defensa no tardó en responder. Florida detuvo a los Rebels en su primera posesión ofensiva y Patrick Durkin aprovechó la posición en el terreno de campo con un gol de 49 yardas para colocar el 10-0.

Ole Miss logró acercarse con dos goles de campo, pero Baugh volvió a golpear antes del descanso.

Tras una jugada en la que Bailey Stockton recibió un impacto que terminó con la expulsión por targeting del defensa Joenel Aguero, Baugh atravesó la defensa desde las dos yardas para enviar a Florida al vestuario arriba 17-6 en el entretiempo.

Trinidad Chambliss abrió el tercer cuarto conectando con Deuce Alexander para 49 yardas y poco después corrió ocho hasta la zona de anotación. Una conversión de dos puntos redujo la ventaja de Florida a solo tres, 17-14. A partir de ese momento comenzó el intercambio de golpes entre ambos equipos.

London Montgomery respondió con un regreso de kickoff de 45 yardas y Duke Clark necesitó una sola oportunidad para cambiar el partido: encontró un hueco y explotó 45 yardas hasta la zona de anotación.

Chambliss volvió a marcar presencia con su segundo touchdown de carrera, pero Montgomery volvió a incendiar al Swamp con un regreso de 74 yardas. Philo terminó esa posesión entrando desde una yarda para mantener a los Gators por delante.

La jugada que volcó el partido definitivamente hacia los Gators fue ocasionada por la defensa.

Matthew Lewis Florida running back Duke Clark (20) breaks a tackle en route to a touchdown as the Florida Gators face the Ole Miss Rebels on Saturday, Sept. 26, 2026, at Ben Hill Griffin Stadium in Gainesville, Fla. (Matthew Lewis/WRUF)

Con Ole Miss intentando mantenerse a una posesión, Jayden Woods atravesó la línea ofensiva, derribó a Chambliss y provocó que soltara la bola que recuperó Myles Graham.

Florida convirtió el error de los Rebels en siete puntos cuando Dallas Wilson recibió un jet sweep y estiró el balón sobre la línea de anotación para colocar el 38-21.

Ole Miss no dio el partido por perdido y siguió luchando en busca de una posible remontada respondiendo con un touchdown de Alexander.

Los Rebels continuaron presionando, pero Florida continuó en una marcha que Ole Miss no pudo igualar.

Clark rompió la defensa nuevamente con otra carrera de 44 yardas y Philo encontró a Amir Jackson para un touchdown.

Minutos más tarde, un pase profundo de 38 yardas a Eric Singleton Jr. preparó el escenario para el tercer touchdown de Baugh, que puso el definitivo 52-28.

El muro defensivo de los Gators DJ Coleman puso la cereza en el pastel interceptando a Chambliss en la última posesión de Ole Miss en el partido.

Baugh terminó con 142 yardas y tres touchdowns en 29 acarreos, convirtiéndose en apenas el tercer corredor de Florida, junto a Emmitt Smith y Fred Taylor, en superar las 100 yardas de carrera en cinco partidos consecutivos.

Clark agregó 126 yardas a la ofensiva de los Gators y también anotó un touchdown. Florida acumuló 303 yardas y seis touchdowns por tierra.

Philo, por su parte, completó 16 de 23 pases para 196 yardas y un touchdown, además de anotar por tierra.

Trinidad Chambliss llegó a Gainesville como el nombre más caliente del fútbol universitario y el favorito al Trofeo Heisman después de liderar a Ole Miss sobre LSU una semana antes.

Aunque Florida terminó arruinándole la tarde, el Mariscal de campo de los Rebels mostró por momentos por qué está en esa conversación: completó 25 de 34 pases para 298 yardas y un touchdown, además de sumar 44 yardas y dos anotaciones por tierra.

Chambliss comandó la reacción de Ole Miss en el tercer cuarto, pero la presión de los Gators terminó pasándole factura con un fumble forzado por Jayden Woods y una intercepción de DJ Coleman que apagó cualquier intento de remontada.

Después de demostrar que puede ganar una batalla de puntos contra uno de los mejores equipos del país, Florida tendrá que llevar ese impulso fuera de Gainesville.

Los Gators visitarán a Missouri el sábado 3 de octubre a las 3:30 p.m. ET para continuar su calendario de la SEC.