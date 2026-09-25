Sin fecha la reanudación de la audiencia de un choque fatal en el condado de Marion

Un juez del condado de Marion escuchó testimonios el miércoles para determinar si se deben admitir varias pruebas obtenidas en el hospital al juicio contra un hombre acusado de causar un accidente que mató a ocho trabajadores agrícolas e hirió a más de 40 en 2024.

Bryan Maclean Howard, 43, conducía por la carretera estatal 40 al oeste de Ocala la mañana del 14 de mayo de 2024 cuando su camioneta chocó lateralmente con un autobús , según un informe de la Patrulla de Caminos de Florida. El autobús llevaba a trabajadores migrantes a los campos de sandía de Cannon Farms en Dunnellon.

Los registros judiciales del condado de Marion muestran que Howard enfrenta ocho cargos de homicidio involuntario por conducir en estado de embriaguez (DUI, por sus siglas en inglés) y 11 cargos de DUI con lesiones corporales graves. Se ha declarado no culpable.

El abogado defensor Jack Maro presentó mociones en enero y septiembre para excluir pruebas obtenidas mientras Howard estaba en el hospital, entre ellas sus declaraciones, los resultados de análisis de sangre y las pruebas de sobriedad. Maro argumentó que Howard tenía una conmoción cerebral y otras heridas que le impedían dar su consentimiento informado y hacer las pruebas correctamente.

Dos agentes de la Patrulla de Caminos que interactuaron con Howard el día del accidente declararon que actuó de forma voluntaria y que sus heridas no parecían limitarlo.

El sargento Gabriel Keyes hizo las pruebas de sobriedad. Dijo que a Howard le resultó difícil completar ejercicios de equilibrio, atención dividida y movimiento de los ojos. También se quejó de un pie lesionado y un oído sangrante.

"Todo lo que yo veía era, era indicativo de deterioro por sustancias y no se debía a esas razones médicas", testificó Keyes. "[Howard] admitió haber consumido, dentro de las 24 horas anteriores al accidente, algunas sustancias controladas que le habían recetado".

La excabo Emily Mora dijo que Howard renunció voluntariamente a sus derechos Miranda y consintió dar una muestra de sangre. Testificó que el comportamiento de Howard no la hizo sospechar que tuviera una conmoción cerebral.

El juez del Quinto Circuito Judicial, Peter Brigham, suspendió la audiencia antes de escuchar a un tercer testigo, el Dr. Harry Krop. No se ha fijado una fecha para reanudarla.

El juicio está programado para el 11 de noviembre a las 9 a.m.