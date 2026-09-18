Yoga con cabras ofrece un espacio para desconectarse

En Krazy Hearts Farm, mantener una postura de yoga puede ser difícil cuando una cabra decide acostarse en el tapete, correr entre los participantes o incluso saltar sobre sus espaldas.

Pero para Korinne Johnson, eso es parte de la experiencia. Las cabras llegaron a su vida mucho antes que el yoga.

En 2015, Johnson vio un video de una pequeña cabra y decidió que quería una como regalo de San Valentín.

“No sabía nada sobre animales, ni sobre cabras”, dijo Johnson. “Solo sabía que esa cosita era adorable, que tenía espacio para ella y que la necesitaba en mi vida”.

Lo que comenzó con una cabra fue creciendo hasta convertirse en Krazy Hearts Farm, en Archer.

En 2017, Johnson quiso encontrar una manera de compartir con otras personas la alegría que los animales le habían traído. La respuesta fue combinar las cabras con yoga.

Así nació Downward Goat , una organización sin fines de lucro que actualmente ofrece clases en Krazy Hearts Farm y en granjas asociadas en Broward, Júpiter y Missouri.

La diferencia con una clase de yoga tradicional está en lo que se espera de los participantes.

“Si quieres sentarte en tu tapete y pasar toda la hora abrazando a las cabritas, eso es exactamente lo que queremos que hagas”, dijo Johnson.

Las clases están abiertas a todas las personas, pero son gratis para los veteranos, los agentes de la ley y el orden y los socorristas.

El propósito de Downward Goat es ofrecer un espacio donde quienes pasan gran parte de su vida sirviendo a otros puedan dejar sus preocupaciones fuera de la granja por un momento.

Para John Depasquale, un veterano con 24 años de servicio militar y dueño de una granja asociada en Júpiter, las cabras aportan algo diferente a la práctica.

“El yoga es para el cuerpo, cuida el cuerpo. Las cabras son para la mente, para relajarla”, dijo Depasquale. “Así que, entre el cuerpo y la mente, realmente se siente una sensación de relajación”.

Para él, esa conexión con los animales puede sentirse desde el momento en que comienza la clase.

“Se acercan, se sientan contigo, te dan besos y les encanta que las acaricien”, dijo Depasquale.

Aunque es importante tener en cuenta que la experiencia puede venir con momentos menos relajantes.

Taby Acosta, una de las instructoras, advierte que las cabras pueden hacer sus necesidades en medio de una clase, pero dice que no es nada de lo que debas preocuparte.

”En ese momento decides voltear el tapete y continuar con la clase y si no, puedes ir a buscar otro limpio y ponerlo en tu lugar y no pasó nada”, dijo Acosta.

Para Acosta esto es un espacio “para estar con las cabras, el medio ambiente y separarnos un poquito de lo que es la vida real.”

La espontaneidad de los animales es precisamente parte de lo que hace especial el lugar, dice Johnson. Su objetivo es que las personas que atraviesen las puertas de la granja se sientan cómodas y aceptadas.

“A las cabras no les importa de dónde vienes ni a qué te dedicas”, dijo Johnson. “Lo único que les importa es que seas amable y quizás que tengas algunos bocadillos”.

La próxima clase de yoga con cabras en Krazy Hearts Farm está prevista para principios de octubre.