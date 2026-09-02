Jugador de fútbol americano y su familia son detenidos por ICE días antes de su primer partido

Dos días antes del primer día de clases, oficiales de inmigración arrestaron a Sebastián Jiménez Peroza, de 17 años —estudiante y atleta de la escuela secundaria Gainesville High School— y al resto de su familia.

En cuestión de una semana, la familia de cuatro integrantes fue distribuida en tres instalaciones de detención diferentes ubicadas en dos estados.

De acuerdo con el sistema en línea de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Jiménez Peroza se encuentra detenido en Texas junto a su madre, Antmary Peroza Barrios, de 48 años. Su padrastro está ubicado en la Institución Correccional de Baker, y su hermana de 28 años, Fabiana Morillo Peroza, se encuentra en la cárcel del condado de Flagler.

Los arrestos de la familia ocurrieron pocos días después de que ICE reporta nuevas cifras que mostraron el arresto de casi 50.000 personas en julio, según datos proporcionados al Deportation Data Project, con sede en la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles.

Una persona cercana al caso, que habló bajo condición de anonimato debido a su propio estatus migratorio pendiente, dijo que la familia ha estado en proceso de solicitud de asilo político debido al activismo social de la madre en Venezuela. Peroza Barrios llegó a Estados Unidos hace casi 10 años, y Jiménez Peroza ha estado en el país desde que tenía 7 años.

La familia fue detenida el mismo día, pero por separado, indicó la fuente. Primero, Peroza Barrios se dirigía a su trabajo en el hotel Drury cuando fue interceptada por oficiales de inmigración. Luego, su hija y su esposo fueron detenidos mientras la buscaban, después de que ella compartiera su ubicación en tiempo real.

Jimenez Peroza fue detenido cuando se encontraba solo en casa, en un complejo de apartamentos llamado The Reserve at Kanapaha.

No está claro por qué los oficiales de inmigración detuvieron a la familia. Los registros judiciales de Gainesville muestran infracciones de tránsito menores en años recientes, incluyendo una multa a Peroza Barrios en 2020 por no presentar prueba de seguro automotriz durante una parada de tráfico. Un portavoz de ICE no respondió a una solicitud de comentarios sobre los motivos del arresto de la familia, a pesar de estas multas menores.

Sin embargo, la detención de Jiménez Peroza, días antes de que comenzaran las clases el 24 de agosto, ha generado una abrumadora ola de apoyo en la comunidad y en la escuela. Un amigo de la familia organizó una recaudación de fondos en GoFundMe poco después de los arrestos, la cual hasta el lunes había superado los $13.000.

El arresto del adolescente también motivó al nuevo entrenador de fútbol americano de Gainesville High School, Ashour Peera, a pronunciarse al respecto. Comentó que el equipo extraña a Jiménez Peroza y describió al joven de 17 años como un estudiante que con frecuencia está pendiente de sus compañeros y que era "una alegría tenerlo cerca".

"Se trata de una familia entera a la que le han cambiado la vida de la noche a la mañana", dijo Peera. "Han sido ciudadanos respetuosos de la ley en la comunidad y, en el caso de los muchachos, buenos estudiantes mientras asistían a la escuela".

María Sofía Rodríguez/WUFT News A student shows support for Sebastian Jimenez Peroza, 17, after his detention by immigration enforcement by wearing the Venezuelan flag on his back.

Ethan Maia de Needell, miembro del comité de liderazgo de la iniciativa Gainesville Immigrant Neighbor Inclusion, señaló que las medidas de control migratorio se han vuelto más frecuentes bajo el mandato de la administración actual.

“Casi un millón de inmigrantes ingresaron a este país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), y bajo esta administración, se les ha despojado de ese estatus sin que haya sido culpa suya”. dijo Maia de Needell.

Las estadísticas de la Oficina del Censo de EE. UU. muestran que, al 1 de julio de 2025, el 13.6% de la población de Gainesville se identificaba como hispana o latina; sin embargo, este problema afecta a otras comunidades de inmigrantes en la zona.

Maia de Needell explicó que la gran mayoría de las detenciones no han provenido directamente de agentes federales de inmigración, sino de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), que comenzó a colaborar con agentes de ICE poco después de que la Legislatura de Florida aprobará estrictas leyes de inmigración durante una sesión especial el año pasado.

Muchos de estos arrestos se han originado por paradas de tráfico, como no girar con la direccional puesta, indicó Maia de Needell. Pero no solo los residentes de Gainesville se han visto impactados por las detenciones; otras personas con permiso autorizado para trabajar en el país también han sido afectadas.

Maia de Needell mencionó que, en meses pasados, la iniciativa Gainesville Immigrant Neighbor Inclusion presentó un caso ante la comisión de la ciudad que involucra a una furgoneta que transportaba a trabajadores con visas H-2A. Explicó que estas personas vinieron desde México para suministrar la mano de obra necesaria para la cosecha local de sandía.

"Este equipo de trabajo fue detenido por la policía, y dos de los hombres fueron arrestados y deportados, a pesar de que estaban completamente legales para trabajar aquí y estaban aportando algo muy beneficioso para nuestra comunidad", dijo Maia de Needell.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), una visa H-2A permite a los empleadores estadounidenses traer a ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos para trabajos agrícolas temporales o de temporada, contando con patrocinio y protecciones legales.

"Como comunidad tenemos que mantenernos unidos y apoyarnos mutuamente en estos momentos de crisis", afirmó Maia de Needell.

En el condado de Alachua, desde septiembre de 2025 hasta marzo de 2026, oficiales de diversas agencias realizaron 150 arrestos de inmigración, según registros del condado; 96 fueron efectuados por la Patrulla de Carreteras de Florida, 38 por la Oficina del Alguacil del Condado de Alachua, 10 por el Departamento de Policía de Gainesville, 2 por el Departamento de Policía de Alachua, 2 por el Departamento de Policía de High Springs y otros 2 por agencias federales. La mayoría estuvieron vinculados con infracciones de tránsito.

Gráfica creada en Datawrapper por María Sofia Rodriguez.

"Casi un millón de inmigrantes llegaron a este país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y, bajo esta administración, este estatus les ha sido retirado sin que ellos tengan la culpa", expresó Maia de Needell.

El Departamento de Policía de Gainesville (GPD) emitió una nueva orden el 27 de agosto, estableciendo que los oficiales deben completar y enviar un formulario del FDLE (Formulario de Contacto con Presunto Extranjero No Autorizado) si sospechan tener contacto con un individuo extranjero no autorizado. El formulario requiere adjuntar una fotografía de la persona y entregar la documentación en una dirección del departamento de la Policía de Gainesville al finalizar el turno.

La orden señala que las autoridades pueden sospechar que una persona es un inmigrante no autorizado basándose en características que incluyen un dominio limitado del idioma inglés.

Peera informó a WUFT News que Sebastián y su madre tenían programada una audiencia de fianza para el 8 de septiembre en Texas pero ha sido reprogramada para el jueves 3 de septiembre. En ella se determinará si pueden ser liberados mientras continúan sus procesos migratorios.