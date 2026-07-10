¿Porqué es importante el reto pitón de los Everglades?

Cientos de personas de todas partes del país se prepararán para participar en el noveno reto pitón en los Everglades de Florida, empezando este viernes, 10 de julio. Los participantes tendrán la oportunidad de capturar pitones birmanos, que son invasivos en Florida y causan daño a los ecosistemas del parque.

Organizado por varias agencias, incluyendo la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de la Florida y el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida, el reto dura 10 días y culminará el 19 de julio. Estas agencias trabajarán en colaboración con el parque nacional de los Everglades.

El objetivo del reto es que los participantes puedan capturar el mayor número de pitones posible mientras el reto crea conciencia sobre especies invasivas.

“Lo consideramos un gran evento de alcance que nos ofrece una plataforma para conectar con mucha gente de todo el país y también, el mundo,” dijo Kodiak Hengstebeck, quien es el coordinador interinstitucional para la gestión de las pitones por la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de la Florida.

“Esto nos da la oportunidad de educar a la gente sobre los problemas con especies invasivas que tenemos aquí en Florida”, agregó Hengstebeck.

Hengstebeck dice que las pitones birmanas han sido un problema en el sur de Florida por muchos años. Dentro del FWC, Hengstebeck se encarga de todas las operaciones relacionadas con las especies de serpientes invasoras.

Las pitones se comen varias poblaciones de especies autóctonas, especialmente poblaciones de pájaros y mamíferos pequeños. Esto está provocando una disminución de esas poblaciones a un ritmo alarmante. Es por esto que el reto se enfoca en las pitones, dijo Hengstebeck.

El FWC no prevé un número específico de participantes o pitones removidos este año, dijo George Reynaud, el oficial de información pública por el FWC. Sin embargo, Reyanud dice que el FWC espera que mucha gente considere registrarse para el reto.

“Algunos de los principales objetivos de Florida Python Challenge son continuar aumentando la conciencia pública sobre las pitones birmanos y otras especies invasoras, así como informar sobre las maneras en que el público puede ayudar a limitar sus impactos,” dijo Reynaud.

En el 2025, 934 personas se registraron para participar del reto. Ese año 294 pitones fueron retiradas estableciendo un récord de la competencia. En total, 1,406 pitones fueron extraídos durante los distintos eventos a través de los años, según un comunicado de prensa del FWC .

No obstante 1,406 pitones es solo un pequeño número de la población de pitones en los Everglades. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que la población asciende a decenas de miles de pitones.

Sin embargo, Hengstebeck y Reynaud piensan que cada pitón que se retira tiene un impacto positivo, por pequeño que sea.

“No resolverá el problema, pero sin duda [el reto] ayuda", dijo Hengstebeck.

“Cada pitón birmana retirada de los paisajes de Florida significa una pitón menos perjudicando a nuestra fauna nativa,” agregó Reynaud.

El reto está diseñado para matar pitones, pero los participantes deben matarlas de manera humanitaria, según la página de internet del reto . Si se descubre que un participante sacrificó a una pitón de manera inhumana, será descalificado del reto. Los participantes reciben una guía que detalla cómo destruir los cerebros de las pitones para sacrificarlas de manera humanitaria.

Las personas no necesitan tener experiencia para registrarse. Cualquier persona interesada puede participar.

Hay categorías para profesionales, militares, y principiantes. Cada participante tiene que completar un programa de capacitación digital. Después, tendrán que tomar un examen y pagar una cuota de 25 dólares.

El participante que retire la mayor cantidad de pitones durante el reto recibirá un premio de $10,000. Otros $15,000 serán repartidos entre los participantes que buscan la mayor cantidad de pitones por su categoría respectiva y los participantes que retiran la pitón más larga.