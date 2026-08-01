Lo escuchaste en NOTICIAS WUFT, 08/01

En este episodio de Noticias WUFT encontrarás lo más importante de la semana 07/27 al 08/01. En el segmento de asuntos públicos, Emiliano Luna entrevisto a el Corporal González-Welker, quien es oficial del Departamento de Policía de Gainesville con años de experiencia en el área de seguridad pública y aplicación de la ley. González-Welker nos habla sobre la seguridad vial durante el regreso a clases y la importancia que presenta en nuestra comunidad, especialmente para las familias con niños en edad escolar.