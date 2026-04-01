De la casa a food truck: emprendimiento de chicha crece en Gainesville

En Gainesville, pequeños negocios impulsados por comunidades hispanas crecen con la ayuda de las redes sociales y la identidad cultural. Mana Sweet Chicha es un ejemplo de ello.

El emprendimiento local, tras ganar visibilidad y popularidad mediante plataformas como TikTok e Instagram, inauguró recientemente un food truck y continúa creciendo su clientela vendiendo una bebida típica de Venezuela: la chicha.

El negocio, fundado hace aproximadamente dos años por Daniela Chourio, originaria de Maracaibo, Venezuela, comenzó como una iniciativa casera. Según explicó, la idea surgió al hacer chicha en casa un día con su familia, buscando sabores que le recordaran a su país. “No encontrábamos algo que se acercara al sabor que recordábamos”.

La idea se convirtió en algo más grande cuando Chourio decidió intentar perfeccionar la receta. Junto con su esposo, empezó a venderla desde casa a través de grupos de Facebook gestionados por comunidades latinas en Gainesville. Con el tiempo, el emprendimiento pasó a un carrito de madera que visitaba mercados locales y eventos públicos, donde fue ganando popularidad y clientes.

Debido al auge de las fresas con chocolate Dubai, que incorporaron al menú junto con otras bebidas como el matcha y el café, el negocio se volvió viral en TikTok, alcanzando miles de visualizaciones e incrementando la demanda, según comentó la dueña. Esto no solo hizo que el negocio tuviera más reconocimiento, sino que también atrajo a personas que antes no conocían la bebida. Miguel Ángel, quien probaba la chicha por primera vez, dijo que descubrió el negocio en TikTok. “Vi muchos videos de la chicha venezolana y quise probarla”.

Este impulso dio paso a la apertura del food truck, inaugurado este mes, que les brinda comodidad y espacio, permitiéndoles expandir el menú a futuro.

Pero Mana Sweet Chicha no solo refleja un negocio en crecimiento; representa el hogar para muchos. La chicha venezolana, una bebida a base de arroz y leche, conecta a venezolanos con sus raíces y evoca sentimientos de nostalgia. “Es algo que nos recuerda a casa, porque estamos lejos”, explicó Chourio.

Chicha venezolana recién preparada sobre la barra del food truck. Foto por: Maja Hiller.

Para los clientes venezolanos, la bebida tiene un significado especial porque crecieron consumiéndola. “Es algo muy de nosotros, y es bonito que emprendan con su empresa trayendo un poquito de lo que es la cultura de Venezuela a Estados Unidos”, dijo Eric, quien ha apoyado el negocio junto con su esposa desde sus inicios. Además, agrega que el producto destaca por su autenticidad. “Son los únicos que venden chicha aquí en Gainesville... y es igual a la de Venezuela”.

No obstante, el crecimiento del negocio también ha enfrentado desafíos. Durante el primer año, Chourio y su esposo trabajaban tiempo completo mientras sacaban el emprendimiento adelante, lo que implicó largas jornadas y limitaciones económicas. “Tener un trabajo fijo y querer emprender al mismo tiempo es demasiado complicado”, dijo.

A pesar de ello, la respuesta positiva del público los ha motivado a seguir adelante y perseguir nuevas metas, entre ellas la posibilidad de establecer un local fijo y seguir ampliando su oferta de productos. Una idea que es también impulsada por los mismos clientes, pues el food truck no cuenta con ubicación fija. “Las redes sociales nos ayudan mucho para saber la ubicación, pero sería genial un localcito… poner una mesita, compartir y que la gente se siente a disfrutar su bebida”, añadió Winder, otro cliente que conoció el negocio a través de su amigo que lo invitó a tomar chicha.

Mientras tanto, Mana Sweet Chicha continúa sirviendo la bebida tradicional en distintos puntos de Gainesville, posicionándose así como una iniciativa local que crece gracias a las redes sociales, la tradición cultural y el apoyo de la comunidad, especialmente la hispana.