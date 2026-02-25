La ciudad de Gainesville recibe más de 1 millón de dólares de parte del estado para la asistencia de vivienda

Phimetto Lewis, gerente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, explica cómo los fondos serán repartidos para el nuevo ciclo de los años fiscales del 2026-2029 en la última sesión de participación comunitaria en Alachua County Sports and Event Center el 20 de febrero de 2026. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

“El plan establece nuestras estrategias para el próximo ciclo de financiamiento e incluye actualizaciones basadas en lo que estamos viviendo en el área”, dijo Phimetto Lewis, gerente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario.

La ciudad de Gainesville ha creado el nuevo plan local de asistencia para viviendas, conocido por sus siglas en inglés LHAP o Local Housing Assistance Plan, los años fiscales del 2026 al año 2029 y el plan fue hecho el miércoles 4 de febrero de 2026 y ahora está disponible para revisión por parte de la ciudad de Gainesville.

Los fondos para el Plan Local de Asistencia para la Vivienda provienen del Plan Estatal de Asistencia para las Viviendas, conocido por sus siglas en inglés SHIP o State Level Housing assistance. Los fondos se distribuyen a los 67 condados y 55 ciudades, entre ellos el condado de Alachua y la ciudad de Gainesville, para pagos iniciales, reparaciones y construcción.

Los fondos estatales para vivienda se destinan a reparaciones de emergencia, nuevas construcciones, rehabilitación, asistencia para el pago inicial y asistencia para los costos de cierre de viviendas.

Corey Harris, el jefe del departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, dijo "Ahora, si determinamos que es factible o rentable demoler la casa y luego reconstruirla también. Típicamente, cada año los fondos que tenemos verán un final si miran el LHAP. Hacemos un estimado de cuántos beneficiarios de esto van a salir beneficiados. Cuántos beneficiarios están en la planificación. Y así, para nuestro reemplazo de casas, hacemos uno o dos al año. Y lo que intentamos hacer es aprovechar el financiamiento de SHIP con algunos de los otros fondos que recibimos".

El propósito del LHAP es delinear estrategias para satisfacer las necesidades de vivienda de los hogares de ingresos muy bajos, bajos y moderados; ampliar y preservar la vivienda asequible; y promover los objetivos de vivienda asequible del plan integral de la ciudad. Harris dijo “Verán dónde están nuestras estrategias en torno a la preservación de la propiedad de la vivienda, pero decimos preservación de la propiedad de la vivienda, la preservación de la propiedad de la vivienda es un mecanismo anti-inflación y uso, de acuerdo donde ayuda a estabilizar las comunidades”.

Para ser elegible para el plan de asistencia para la vivienda en Gainesville, se debe ser elegible tanto por la legislación estatal como por las jurisdicciones locales. Además, la asistencia se prioriza para compradores primerizos, personas con necesidades especiales, personas mayores, residentes de bajos ingresos y otros. El plan local de asistencia para la vivienda facilita el acceso y la asequibilidad de la vivienda mediante programas de rehabilitación de viviendas, así como programas de asistencia para el pago inicial y programas de intervención y ejecución hipotecaria. Para solicitar la asistencia, se deben presentar diferentes formularios según el programa solicitado. Por ejemplo, las solicitudes para el Programa de Intervención para Ejecuciones Hipotecarias (MFI) se realizan a través del paquete correspondiente. La solicitud demora más de 90 días y está disponible en línea o en formato impreso. Para el Programa de Rehabilitación de Vivienda, la asistencia puede tardar hasta más de un año. La solicitud está disponible en línea en el portal de vecinos de la ciudad. Para el Programa de Asistencia para el Pago Inicial, la solicitud se puede realizar asistiendo a un Taller de Educación y Capacitación para el comprador de vivienda aprobado por la ciudad y llamando al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) para obtener un formulario de inscripción y ofrecer asistencia para el pago inicial (hasta unidades de alquiler asequibles) y asistencia de emergencia para el alquiler o los servicios públicos. Además, el plan no discrimina a nadie; cualquier persona puede presentar una solicitud siempre que sea elegible por tener bajos ingresos o una discapacidad y residir en Gainesville.

El plan local de asistencia para la vivienda siempre lo elabora el gobierno local o cada condado o ciudad. El borrador del plan detalla cómo el gobierno local utilizará los fondos del SHIP. Sin embargo, la Ciudad de Gainesville desea recibir la opinión de la comunidad para adaptar mejor el plan actualizado a sus necesidades. También hubieron reuniones comunitarias en febrero en varios lugares de Gainesville, como Celebration Point.

Phimetto Lewis, gerente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario con empleadas de la ciudad de Gainesville en Alachua County Sports and Event Center el 20 de febrero de 2026. Foto por: Dulce Rodriguez-Escamilla.

Para los residentes de Gainesville, el plan representa una hoja de ruta para la inversión local de millones de dólares en fondos estatales para vivienda durante los próximos cuatro años fiscales. Al delinear con antelación los límites de ingresos, los procesos de solicitud y las directrices del programa, el LHAP garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto de los fondos públicos.

Lewis dijo, “Aumentamos la subvención máxima para rehabilitación de 80,000 a 90,000 dólares este plan refleja mejor el costo real de las reparaciones”. “Este cambio también amplía la elegibilidad para incluir ciertas casas prefabricadas, reconociendo que muchas de estas requieren reparaciones más extensas”.

Los funcionarios municipales enfatizaron que el borrador aún no es definitivo. En cambio, se está compartiendo públicamente para recabar la opinión de la comunidad antes de presentarlo para su aprobación oficial. El proceso de consulta pública está diseñado para garantizar que los programas de vivienda financiados a través del SHIP reflejen las necesidades reales y actuales de los residentes de Gainesville.

“Fuimos al comité de vivienda asequible, que es una de las juntas que realmente escucha y también da aportes sobre esto, y pensaron que estaba bien escrito y me dieron algo de información y aportes y se hicieron algunos cambios en la presentación y eso se hizo según su recomendación también”, dijo Lewis.

Después de recibir todos los comentarios y sugerencias, el 23 de febrero de 2026, el LHAP será aprobado por el Estado de Florida una vez que se reciban las opiniones y comentarios de la comunidad sobre el plan actualizado. También este plan requiere la aprobación de la Corporación de Financiamiento de Vivienda de Florida para entrar en vigor en los próximos años fiscales. El plan LHAP debe entregarse al estado el primero de mayo.

El borrador del plan está disponible en línea y se pueden solicitar copias impresas por correo electrónico a coghousing@gainesvillefl.gov. Las copias impresas del borrador del LHAP están disponibles para el público en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Gainesville, Centro Thomas B, segundo piso.

Si tiene más interés o preguntas sobre el plan, puede contactar a Phimetto Lewis, gerente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, al 352-393-8862 o a LewisPD@cityofgainesville.org.